Kuyumculardan 'yastık altı altın' adımı! Yeni sistem geliyor

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için bir proje geliştirdiklerini ve bu konuda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile toplantı yaptıklarını belirtti.

Bloomberg HT yayınına katılan Atayık proje hakkında şunları söyledi:

Türkiye'de fiziki altınların altın hesaplarına geçmesi bankalar üzerinden yapılıyor fakat başarılı olmadı. Vatandaşın güvendikleri kuyumculara gidip altınlarını bozdurabileceği bir sistem hazırladık. Belki altın kart olarak da düzenlenebilir. Bizim mağazalarımız altını daha yüksekten alıyor ama bankada standart bir sınır koyuyorlar. Alım satımlarda kayıplar olabiliyor. Kuyumcular bu işe müdahil olursa kayıpları hiç olmayacak kadar az olacaktır. Dövizde koruma nasılsa, altın fiyatlıları da yükseldiğinde kur koruma garantisi olacak.

