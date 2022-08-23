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Kuyumculardan yeni altın tahmini! 'Gram altın 1200 lira olacak'

23.08.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatları ise TCMB'nin faiz kararı ile birlikte 1040 lirayı aşmasının ardından dün 1007 liraya kadar düşmüştü. Altının gram fiyatı bugün 1012 liradan değerleniyor. Fiyatlardaki hareketlilik sonrası altınla ilgi tahminler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bununla beraber gram altın fiyatları için dikkat çeken tahmin geldi. Kuyumcuların altın tahminiyle ilgili haberin detayları...

Kuyumculardan yeni altın tahmini! 'Gram altın 1200 lira olacak'

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Tüm dünyada etkisini gösteren enflasyon baskısından dolayı güvenli liman altına talep arttı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın geçen yılın Aralık ayından bu yana ilk kez 1040 liranın üzerini gördü. Öte yandan kuyumculardan altınla ilgili yeni altın tahmini geldi.

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Kayseri’de sarraflık yapan Bayram Erdoğan, altının seyri ile ilgili yaptığı açıklamada; “Önümüzdeki dönemde ons altın bu seviyelerde dönerse ciddi bir yükseliş bekleniyor. Altının gram fiyatı bin 200 TL’lere kadar çıkacak. Altında astronomik bir artış bekleniyor” dedi.
Altında son zamanlarda gerçekleşen düşüşün çok fazla sürmeyeceğini ve ons fiyatı bin 800 dolar bandına çıktığı zaman gram altının bin 200 TL’ye kadar ulaşacağını söyleyen sarraf Bayram Erdoğan,, “2021 yılı Ağustos ayında altının gram fiyatı 486 TL idi. 2022 yılı Ağustos ayı yani içerisinde bulunduğumuz ay itibariyle altının gramı düşmüş haliyle bin 25 TL. Bu altının gramının geçen yıl Ağustos ayına göre bu yılın Ağustos ayı arasında, düşmüş olmasına rağmen altının yüzde 114 bir kıymet kazandığını gösteriyor. Bu harika bir rakam tabi ki, dövizde de aynı bu şekilde üst düzeyde. Çeyrek altın geçtiğimiz yıl bu aylarda 790-800 bandındaydı, şu anda bin 700 bandında seyrediyor. Ons bazında bin 725 dolara kadar düşen bir altın fiyatımız var. Altın fiyatı 2022 yılı içerisinde bir ons altın 2 bin dolarlara kadar çıkmıştı. 2022 Ağustos ayı itibariyle şu anda ons altın bin 725 dolar. Ons altının şu andaki direncini kırılabileceği uzmanlar tarafından pek öngörülmüyor. Çok küçük bir ihtimal gözüküyor. Tabi ki geleceği Allah bilir. Bizde bu küçük ihtimalleri göz önünde tutarak yorumlarımızı belirtiyoruz. Önümüzdeki dönemde altında ons bu seviyelerde dönerse ciddi bir yükseliş bekleniyor. Yani uzmanların kanaati bu yönde. Altın ons bazında bin 800 bandına çıktığı zaman altının gram fiyatını bin 200 TL’lere kadar çıkacak. Altında astronomik bir artış bekleniyor. Bu konuda uzmanların umumi bir kanaati var” diye konuştu.

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YATIRIMIN TAM ZAMANI

Altın fiyatının düşük seyrettiğini ve altına yatırımın tam zamanı olduğunu dile getiren Erdoğan, “Yatırım yapmak istiyoruz. Yatırım yapacağız ancak altın ne zaman alınır?’ diyen vatandaşlarımıza da diyoruz ki altın şu anda alınır. Yani ons bin 725 dolara düşmüş. Vatandaşlarımıza bakıyoruz ve altın fiyatları yüksekken hücum ederek, altın alıyorlar. Bu çok doğru bir kanaat değil. Altın düştüğü zamanda millet altından çıkalım psikolojisine giriyor. Bu çok yanlış. Para kazanmak istiyorsanız, düşükken alacaksınız. Ons bin 725 dolara düşmüş, altının gram fiyatı bin 25 TL’ye düşmüş. Bekleyen vatandaşların daha fazla beklememelerini tavsiye ediyorum. Nakit parası olan altınını alsın diye önerilerde bulunuyoruz. Tabi ki geleceği Allah bilir ancak bizim kanaatimiz, uzmanlarında profesyonel analizlerini göz önüne altığımızda altının önümüzdeki günlerde yükselişte kendisini hızlandırabileceği yönünde. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatini çekmek isteriz” ifadelerini kullandı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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