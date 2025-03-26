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Kuzey Makedonya'nın para birimi nedir? Kuzey Makedonya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.03.2025 01:08
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Balkanlar ya da Balkan Yarımadası, Avrupa anakarasının güneydoğusunda, İtalya Yarımadası’nın doğusunda, Anadolu’nun batısında ve kuzeybatı kısmında yer alan kültürel ve coğrafi bir böğledir. Bu bölgede yer alan çeşitli ülkeler bulunur. Bunlardan biri de Kuzey Makedonya’dır.

Kuzey Makedonya'nın para birimi nedir? Kuzey Makedonya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Kuzey Makedonya’nın resmi ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’dir. Balkan Yarımadası’nda yer alan ülkelerden biridir ve denize kıyısı yoktur. Bağlı olduğu Yugoslavya’dan 1991 yılında resmen ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Kosova ve Sırbistan, güneyde Yunanistan, batıda Arnavutluk, doğuda ise Bulgaristan komşularıdır. Makedonya’nın kuzey taraftan üçte birlik kısmını kaplar.

Kuzey Makedonya'nın para birimi nedir?

Nüfusu yaklaşık olarak 2 milyon olan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti köklü bir geçmişe sahiptir. Tarihçesi Trak–İlirya kökenli olan Payonya Krallığı’na kadar uzanır. Pers İmparatorluğu tarafından ele geçirilen bölge daha sonra Makedonya Krallığı’na dönüşmüştür. Daha sonra Romalılar tarafından fethedilmiş ve Makedonya eyaletinin bir parçası haline gelmiştir. Roma bölününce bölge Bizans İmparatorluğu'na geçmiştir.

Birinci Dünya savaşı döneminde kısa bir süre için Bulgaristan’ın da eline geçen bölge üniter parlamenter cumhuriyeti şekli ile yönetilmektedir. Ülkede resmi dil olarak Makedonca, Türkçe, Arnavutça, Romca, Ulahça ve Sırpça dilleri konuşulmaktadır. Ülkenin tek büyük ırmağı Vardar Nehri’dir ve nehir ülkenin tam ortasından geçer. Kuzey Makedonya’nın para birimi Makedonya dinarı'dır.

Kuzey Makedonya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Karasal iklimin hakim olduğu Kuzey Makedonya’da kışlar uzun ve karlıdır. Yaz mevsimi ise soğuk geçer ve kısa sürer. İlkbahar mevsimi sonbahar mevsiminden daha soğuk geçer. Dağ ikliminde sıcaklıklar deniz üstü seviyesi artınca düşer. Bu yüzden en düşük hava sıcaklığı dereceleri dağların en yüksek bölgelerinde görülür.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin 2021 yılında açıklanan resmi nüfus sayımı verilerine göre 1.863.713 kişilik bir nüfusu vardır. Ülkede resmi para birimi olarak Denar adı verilen Makedonya dinarı kullanılır. Bu para biriminin ISO (International Standart Of Organization) 4217 standartlarına göre kodu ise MKD olarak belirlenmiştir. İlk dinar 1992 yılında ikinci dinar ise 1993 yılında piyasaya sürülmüştür.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Makedonya
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