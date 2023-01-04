Öğrencilere ekim-kasım-aralık olmak üzere toplam üç aylık burs/kredi ödemesi yapılacak. Ocak ayının gelmesiyle KYK burs ve kredi ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki KYK 3 aylık burs/kredi ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 KYK burs ve krediler ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencinin T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sında ya da 10'unda yatacak.

Öğrenciler şifre ile Ziraat Bankası üzerinden ödemelerini kontrol edebilecek.

KYK üç aylık toplu paranın bu ay içerisinde hesaplara yatması bekleniyor.

Ödemeler, geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılmıştı.

2023'te öğrencilere burs olarak 1250 TL verilecek. Yüksek lisans öğrencileri 2500 TL, doktora öğrencileri ise 3750 TL alacak.

