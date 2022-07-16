FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KYK borçları ile ilgili iki iddia var! İşte yeni düzenlemenin detayları…

KYK borçları ile ilgili iki iddia var! İşte yeni düzenlemenin detayları…

16.07.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK borçlarına gelen faizler sonrasında gençler büyük tepki gösterirken hükümet gelen tepkilerin ardından harekete geçmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısından sonra yeni bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Şimdi herkes KYK borçları ile ilgili yeni düzenlemenin detaylarını merak ederken masada iki seçenek olduğu öğrenildi. KYK borçlarına af gelecek mi? Faizler silinecek mi? İşte detaylar…

KYK borçları ile ilgili iki iddia var! İşte yeni düzenlemenin detayları…

KYK borçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanırken yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun çalışmasına göre anaparaya uygulanan faiz ya silinecek ya da belli oranda indirim yapılacak. Son karar kabine toplantısında alınacak.

KYK kredilerinde, anaparanın dört katına çıkan faizlerle karşılaşan üniversite mezunlarının tepkileri üzerine iktidardan yeni adım geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile borçlara ilişkin yürüttüğü çalışmada iki formül geliştirildi. ÜFE oranıyla hesaplanan ve geri ödeme miktarı neredeyse dörde katlanan KYK borçları ile ilgili de harekete geçti.

3

Cumhuriyet'in haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğrencilerin KYK borçlarına yönelik “Faizleri ödemeyin” çağrısının ardından iktidar, KYK borçlarında yeni bir düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kredi ve Yurtlar Kurumu ile borçlar üzerine yaptığı çalışma tamamlandı. Çalışmanın ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Temmuz’da kabine toplantısı sonrası açıklayacak. Ancak çalışmada iki formülün masaya yatırıldığı belirtiliyor. Bunlardan ilkini KYK burslarında anapara üzerine eklenen faiz üzerinden yapılacak bir indirim oluşturuyor. KYK burslarında da “anapara üzerinden alınacak faiz oranına bir sınır belirlenmesi” öngörülüyor.

ANAPARADAN TAVİZ YOK

Bir diğer formülün ise “sıfır faiz” olduğu ileri sürülüyor. Buna göre yapılan çalışmayla öğrencilerden yalnızca anapara talep edilecek. “Öğrencilerin artan enflasyondan etkilenmemesi ve mağdur olmamaları için böyle bir düzenlemenin gelebileceği” belirtiliyor. KYK borçlarında anaparadan taviz vermeyeceği de tahmin ediliyor.

2

‘FAİZE EZDİRMEYİZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün KYK borçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, “İlk kabine toplantımızdan sonra KYK borçlarıyla ilgili açıklama yapacağız. Biz gençlerimizi faize ve enflasyona kurban etmeyiz. Milletimizin sıkıntısını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık” dedi.

İCRALIK OLANA AF GELEBİLİR

Türkiye’de bugün 5.5 milyon öğrencinin KYK borcunun olduğu ve borcu bulunan bu öğrencilerin 400 bininin ise icralık olduğu belirtilirken, iktidarın icralık olan öğrencilere yönelik de “yapılandırmaya gidebileceği, af çıkabileceği” değerlendiriliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekliye zamlı maaşlar ödeniyorEmekliye zamlı maaşlar ödeniyor
İkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklamaİkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklama
Benzine indirim, otogaza zam geldi…Benzine indirim, otogaza zam geldi…
Anahtar Kelimeler:
KYK kyk borcu recep tayip erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

Koronavirüs hızla yayılıyor! En yaygın belirti artık değişti…

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor

İkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklama

İkinci el araba fiyatları için TOBB'dan flaş açıklama

Sözleşmeli personelin kadro düzenlemesinde takvim netleşti! İlk toplantı Beştepe’de yapıldı: Masada 3+1 formülü var…

Sözleşmeli personelin kadro düzenlemesinde takvim netleşti! İlk toplantı Beştepe’de yapıldı: Masada 3+1 formülü var…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Cinsel ilişki yaşadığı en sıra dışı yeri itiraf etti! Bomba açıklamalar

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Zina ile suçlandı! Korkunç karar: Taşlanarak öldürülecek

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.