KYK borçları silinecek mi? Yeni yapılandırmada KYK düzenlemesi!

Üniversiteden mezun olmuş ve KYK borcu bulunanlarda heyecana neden olan düzenlemenin 1-2 hafta içinde meclisten geçmesi bekleniyor. Borçluların ödeme süreçlerine ciddi kolaylıklar sağlaması beklenen yasa çıktıktan sonra, başvuru yapmak isteyenler 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili yerlere başvuru yaparak yapılandırmadan faydalanması gerekiyor.

Alınan bilgilere göre, yeni düzenleme ile 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar esas alınacak ve KYK borçlarına ödeme kolaylığı sağlanacak.

AK Parti’nin meclise sunduğu yeni paketin içinde prim ve vergi borcu bulunan vatandaşlara önemli kolaylıklar sağlamasını sağlayan yeni düzenlemeler bulunuyor. Bununla birlikte, söz konusu paketin KYK borcu olan mezunlara da büyük ödeme kolaylığı sağlaması bekleniyor.

AK Parti’nin meclise sunduğu düzenleme paketinin içinde KYK borçlarına ilişkin maddelerin bulunması, ‘KYK borçları silinecek mi?’ sorusuna neden oldu. Milyonlarca vatandaşın gözü mecliseten çıkacak yasaya çevrilirken, düzenleme ile ödemelere kolaylık sağlanacağı belirtildi.

Diğer yandan ilk taksitin son ödeme tarihi ise 30 Eylül olarak açıklandı. Fakat süreçteki duruma göre sürenin uzatılabilme olasılığı da gündemde.

KYK düzenlemesinde anaparada herhangi bir indirimin söz konusu olmazken, anaparaya eklenen gecikme zammı ve faizinde indirim düzenleme yapılmasını sağlanıyor.

Bununla birlikte, geciken süreç için aylık 0.35 oranındaki Yİ-ÜFE’nin esas alınacağı duyuruldu. Bu da, önceki dönemlerde aylık 1.40'lık gecikme faizinden daha düşük bir oran olarak dikkat çekiyor.

KYK BORÇLARINA YAPILANDIRMA NASIL YAPILACAK?

KYK borçlarını yapılandırmak için, borçlu olan kişinin yasa yürürlüğe girdikten sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ internet adresi üzerinden giriş yapılmalıdır.

Çevrimiçi olarak yapılan başvuru sonucunda, ekrana e-Devlet giriş seçeneği gelecektir.

Ardından, başvuru yapmak isteyenler, giriş yaparak talep edilen bilgileri doldurması gerekiyor. Ödemeler havale yolu ya da kredi kartı ile kabul ediliyor.

Borç ödeme süreci henüz başlamayanlar ve borçlarını düzenli olarak ödeyen de ‘turkiye.gov.tr’ internet adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile gerekli adımları tamamlayarak borçlarını erteleyebiliyor. Borç erteleme sırasında lisans ya da doktora eğitimi hala süren, işsizlik süreci devam eden, askerlik durumu olan bireylerin başvuruları dikkate alınıyor.

Yapılandırılan KYK kredisinin tamamının ilk taksit ödeme süresinde peşin yatırılması halinde anaparaya eklenecek enflasyon farkının sadece %10'u alınıyor. Bu da farkın %90'ının silineceği anlamına geliyor. 2. taksit döneminde borcun kapatıldığında ise enflasyon farkının yüzde 50’si alınıyor.



