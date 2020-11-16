KYK borcu banka hesap blokesi kaldırma 2020... KYK bursu e-haciz nasıl kalkar? Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu banka blokesi kaldırma yöntemleri!

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs alarak üniversite eğitimini tamamlayan kişilerin, kredi borçlarını belirlenen süre içinde ödememesi halinde banka hesaplarına en konuluyor. Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerinde okuyan birçok öğrenciye verilen KYK bursunun geri ödemesi için, eğitim hayatının bitmesi bekleniyor. Üniversite eğitimi biten öğrencilerin, eğitim hayatından 2 yıl sonra KYK burs borcunu geri ödemesini yapması gerekiyor. Aksi halde banka hesaplarına bloke konuluyor. KYK borcu banka hesap blokesi kaldırma 2020 nasıl yapılıyor araştıranlar, e- Haciz uygulaması ile karşılaşıyor. KYK borcu bloke kaldırmak için nasıl işlem yapılır? e- Haciz sorgulama ve haciz kaldırma işlemi haberimizde...
KYK kredi borçlarını dileyen mezunlar erteleyebiliyor. Askeri vazife, işsizlik ve yeni eğitim dönemi gibi nedenlerden dolayı birçok kişi KYK borçlarını öteletebiliyor. KYK borçlarını ertelemek için başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet giriş bilgileri olan kişileri kullanıcı bilgileri ile e-Devlet'e giriş yaparak, KYK borç erteleme talebinde bulunabiliyor. Son dönemde kabul edilen KYK yapılandırması 2020 nedeniyle birçok kişi yapılandırma yöntemini seçmişti. Fakat yukarıda belirtilen durumlar dışında KYK borçlarını ödemeyen vatandaşların, KYK borcundan dolayı banka hesaplarına bloke uygulanabiliyor. KYK borçları ile ilgili herhangi bir işlem yapmayan vatandaşların her geçen gün borcuna günlük faiz ekleniyor. Alınan toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi + borcun ödenmediği her ay %1.40 gecikme faizi uygulanarak, KYK burs borcu her geçen gün artıyor. Peki KYK burs blokesi nasıl kaldırılır? KYK hesap blokesi kaldırma yöntemi var mı?
Askerlik eğitim durumunun devamı ve işsizlik gibi nedenlerden dolayı KYK borcunu ödeyemeyen ve bunu bildirmeyen kişilerin banka hesapları bir süre sonra blokeli oluyor. KYK borçlarının silinmesi 2020 için ne yapılır sorusu bu aşamada merak edilen sorulardan birisi oldu. KYK borçlarının silinmesi 2020 için kişinin tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan ‘hayatını çalışarak kazanamaz’ ibaresi bulunan bir sağlık raporu alması yeterli oluyor. Bunlar dışında vefat eden kişilerin de KYK burs borcu siliniyor.
Yukarıda belirtilen durumlar dışında SGK'lı olarak çalışmasına rağmen KYK borcunu hiç ödememiş, yapılandırma ya da taksitlerine sadık kalmamış ya da 2 taksitten fazla ödeme yapmayan kişilerin borçları vergi dairelerine devrediliyor. KYK borcundan dolayı banka hesaplarına bloke konulan kişilerin bu süreçte bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü ile görüşerek başvuruda bulunması gerekiyor. Aksi halde borçlar ödenmemeye devam edilirse Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından borçlu kişinin adresine tebligat gönderiliyor. Tebligatta belirtilen durumları yerine getirmeyen vatandaşların tüm banka hesapları blokeli hale geliyor. KYK banka blokesi nasıl kaldırılır araştıran vatandaşlara vergi dairesine giderek başvuruda bulunması gerektiğini ve ilk taksitin ödenmesi gerektiğini belirtelim.
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