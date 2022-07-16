KYK borcu faizleri silinecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! KYK borcu faizleri ne zaman silinecek?

KYK borçları ile ilgili yaşanan gelişmeler sonrası, borçların silinip silinmeyeceği merak edildi. Pek çok öğrenci borçların ya da faizlerin durumunu öğrenmeye koyuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, KYK borçları ile ilgili kapsamlı çalışma yapıldığı ve gençlerin mağduriyet yaşamaması için yapıcı bir çözüm hazırlandığı duyuruldu. Peki KYK borcu faizleri siliniyor mu?

KYK BORCU FAİZLERİ SİLİNİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borçları ile ilgili açıklamada bulunmuş ve İstanbul Saraçhane Meydanı'nda yaptığı konuşmada "Faizin düşmanı biziz. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, Kabine Toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda vatandaşlara seslenerek şunları söyledi;

" Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir .Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış üniversiteli gençlerimizin aldıkları burslarla ilgili, faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin düşmanı biziz. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, Kabine Toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız."

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan öğrenilen yeni bilgilere göre Bakanlığın KYK kredi borçları ile ilgili uzun bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü ve bu çalışmaların tamamlandığı ifade edildi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üniversite öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için KYK kredi borçları ile ilgili çalışmanın hızlandırılarak 2022-2023 akademik yılının Güz Dönemine dek tamamlanmasını istedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DETAYLARI DUYURACAK

KYK kredi borçları ile ilgili yapılan çalışmanın detayları ise yakın süreçte duyurulacak. Açıklanan bilgilere göre 18 Temmuz’da gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası KYK borcu ile ilgili çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

