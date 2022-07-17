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KYK borcu olanlar için yeni düzenleme geliyor! Tüm gözler yarınki Kabine toplantısında

17.07.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK borcu olanlar için yeni düzenleme sinyali verilmişti. Öğrenim kredi borçlusu gençlerin gözü pazartesi günü kabine toplantısında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gençlerimizi faize kurban etmeyiz" açıklaması beklentileri artırırken, KYK borçları için yeni bir faiz hesabının veya ödeme takvimimin masada olduğu belirtiliyor. İşte tüm detaylar....

KYK borcu olanlar için yeni düzenleme geliyor! Tüm gözler yarınki Kabine toplantısında

KYK borcu olanların gözü yarına çevrildi. Öğrenim kredisi borcu olan milyonlarca kişi pazartesi günü kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamayı bekliyor. Tartışma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gençlere sesleniyorum, faizli KYK borçlarını ödemeyin" açıklamasıyla başlamıştı.

ERDOĞAN'DAN KYK MESAJI: "GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız" dedi.

"KABİNE SONRASI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da pazartesi gününü işaret etti, Kılıçdaroğlu'nun "faiz" ifadesine tepki gösterdi.

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Kasapoğlu, "Biliyorsunuz, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu var. Yurt içi üretici fiyat endeksi, bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil, ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle, bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Bununla ilgili çalışmalarımız hazır. İlk kabine toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı'mız etraflıca bu konuyu gençlerimizle ve kamuoyuyla paylaşacak" diye konuştu.

5 MİLYONU AŞKIN GENÇ KYK BORÇLUSU

5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.

Faizin silinmesi, belirlenecek bir oranla yeniden yapılandırılması veya yeni bir takvimlendirme yapılması seçenekler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
KYK Kabine Toplantısı
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