KYK borcu olanlara müjde! Devlet bir fırsat daha tanıyor...

Eğitim öğretim dönemi boyunca alınan öğrenim kredisinin mezun olduktan 2 yıl sonra ödenmesi gerekiyor. Çoğu mezun ise 2 yıl boyunca iş bile bulamadığı için bu geri ödemeyi yapmakta zorlanıyor. Bazı mezunların da KYK borçları birikiyor ve doğal olarak ekonomik sıkıntılar ortaya çıkıyor. Artık böyle sıkıntıları yaşamaya gerek kalmadan çok kolay bir şekilde öğrenim kredileri yapılandırılabilir. İşte tüm detaylar...

KYK KREDİSİ NEDİR?

Öğrencilere verilen bir öğrenim kredisi, bir de öğrenim bursu mevcuttur. Bu iki çeşit öğrenim yardımı; öğrencilere, eğitim öğretim dönemlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için verilir. Öğrenim kredisi, eğitim dönemi bittikten 2 yıl sonra geri ödenmeye başlanılan bir yardım çeşididir. Öğrenim bursu ise eğitim hayatı bittikten sonra geri ödenmesi istenmeyen yardım çeşididir.

BİRİKEN KYK BORÇLARI TAKSİTLENDİRİLEBİLİYOR MU?

Taksitlendirme olarak geçmese de yapılandırma adı altında KYK borçlarını taksite bölmek mümkün hale geliyor. Mezun olan kişi, öğrenim kredisini düzenleyebilir ya da taksitle ödeme yapabilir. Öğrenim kredisinin ne kadar olduğunu sorgulatıp gören mezun vatandaşların kafasında binlerce soru belirir.