KYK borcu olanlara müjde! Devlet bir fırsat daha tanıyor...

Eğitim öğretim dönemi boyunca alınan öğrenim kredisinin mezun olduktan 2 yıl sonra ödenmesi gerekiyor. Çoğu mezun ise 2 yıl boyunca iş bile bulamadığı için bu geri ödemeyi yapmakta zorlanıyor. Bazı mezunların da KYK borçları birikiyor ve doğal olarak ekonomik sıkıntılar ortaya çıkıyor. Artık böyle sıkıntıları yaşamaya gerek kalmadan çok kolay bir şekilde öğrenim kredileri yapılandırılabilir. İşte tüm detaylar...
KYK KREDİSİ NEDİR?
Öğrencilere verilen bir öğrenim kredisi, bir de öğrenim bursu mevcuttur. Bu iki çeşit öğrenim yardımı; öğrencilere, eğitim öğretim dönemlerinde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için verilir. Öğrenim kredisi, eğitim dönemi bittikten 2 yıl sonra geri ödenmeye başlanılan bir yardım çeşididir. Öğrenim bursu ise eğitim hayatı bittikten sonra geri ödenmesi istenmeyen yardım çeşididir.
BİRİKEN KYK BORÇLARI TAKSİTLENDİRİLEBİLİYOR MU?
Taksitlendirme olarak geçmese de yapılandırma adı altında KYK borçlarını taksite bölmek mümkün hale geliyor. Mezun olan kişi, öğrenim kredisini düzenleyebilir ya da taksitle ödeme yapabilir. Öğrenim kredisinin ne kadar olduğunu sorgulatıp gören mezun vatandaşların kafasında binlerce soru belirir.
KYK BORÇLARI NEREDEN VE NASIL YAPILANDIRILIR?
KYK borçları vaktinde ödenmezse birikebiliyor. Bu yüzden de borçlar Vergi Dairesi'ne yönlendiriliyor. Yapılandırmanın nasıl yapılacağını listeledik:
Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesi olan gib.gov.tr adresine ulaşmanız gerekiyor.
Adrese ulaştıktan sonra e-İşlemler menüsünden Borç Sorgulama ve Ödeme seçeneğinin üstüne gelerek, Öğrenim ve Katkı Kredisi Borcu Sorgulama ve Ödeme seçeneğini tıklamanız isteniyor.
Bu işlemleri yaptıktan sonra e-Devlet girişi yapıp adımları takip etmeniz gerekiyor.
İkinci bir yol olarak Vergi Dairesi'ne bizzat gidip yapılandırma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
YAPILANDIRMA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Biriken borçlarını bir anda kapatmak isteyen vatandaşlar, detayları okumadan yapılandırmaya başlamak ister. Fakat bilinmesi gereken çok önemli detaylar mevcuttur. Bu detayları liste haline getirdik:
Yapılandırma taksitlerinin 6, 9, 12, 18 aylık olduğunu unutmamak gerekir.
Borçlarınızı 2 ayda bir kez ödeyebilirsiniz.
Vergi Dairesi'ne başvurarak ya da internet aracılığıyla başvuru gerçekleştirerek yapılandırılan borçlarınızın ilk iki taksitini ödemezseniz, yapılandırma uygulaması bozulur.
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