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KYK borcu sorgulama ekranı! Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borcu nasıl sorgulanır?

11.07.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK kredi borcunu sorgulamak isteyen öğrenciler sorgulama yöntemini araştırıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere ekonomik katkı sağlamak için ödenen öğrenim kredisi, okul bittikten sonra taksitler halinde öğrenciler tarafından geri ödeniyor. Öğrenciler “KYK kredi borcu sorgulaması nasıl yapılır?" sorusunu sorguluyor. Peki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borcu nasıl sorgulanır? İşte KYK borcu sorgulama ekranı!

KYK borcu sorgulama ekranı! Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borcu nasıl sorgulanır?

Öğrenciler tarafından "KYK kredi borcu sorgulama ekranı" merak ediliyor. Aldıkları öğrenim kredisini taksitler şeklinde geri ödemek isteyen pek çok öğrenci ve mezun "KYK kredi borcu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" sorusunu sorgulamaya başladı.

KYK KREDİ BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK kredi borçlarının nasıl ve nereden sorgulanacağı merak ediliyor. Borç sorgulama ekranı ve diğer detaylar ise bu şekilde:

E-DEVLET İLE BORÇ SORGULAMA:

KYK kredi borcu olan ve borç için ödeme yapmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) interaktif vergi dairesine bağlanarak borcunu öğrenebiliyor. Burada vergi borçları sekmesi altından öğrenim kredisi borçlarının olduğu bölüme giriş yapılmalı ve ardından ödemek istenilen taksit ya da taksitleri seçilmelidir. İseğe göre kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılabilmektedir.

GİB İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ İLE BORÇ SORGULAMA:

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesine giriş yapmalısınız. İlk olarak (https://www.gib.gov.tr/) adresi üzerinden kimlik bilgileri ve şifre ile giriş yapın. Ardından sitede yer alan vergi borçları sekmesi üzerinden öğrenim kredisi borçları bölümünü seçin ve borç için sorgulama yapın.

İşlemi yaparken banka kartı ve kredi kartı ile tüm borçların göründüğü listeden taksit veya taksitleri seçebilir, tercihinize göre seçtiğiniz kartla KYK kredi borcu ödeme işleminizi yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
KYK
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