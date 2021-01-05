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KYK borcu yapılandırma 2020 başvuru süresi uzatıldı mı? KYK borcu faizleri siliniyor mu? KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.01.2021 09:07 | Son Güncelleme

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alan 5 milyon kişiden 300 bini KYK borcu yüzünden yasal takibe girdi. KYK borçlarının ertelenmesi ve KYK borçlarının faizlerinin silinmesi için yetkililerden açıklama geldi. KYK borç faizleri silinecek ve KYK borcuna yapılandırma gelecek. Resmi Gazete'de 17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan kararlar KYK yapılandırma başvuruları başladı. 2020 KYK borçları yapılandırması nasıl olacak?KYK borcu yapılandırma siliniyor mu?KYK yapılandırma ödeme ve başvurusu

KYK borcu yapılandırma 2020 başvuru süresi uzatıldı mı? KYK borcu faizleri siliniyor mu? KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Koronavirüsten dolayı KYK borçlarıyla ilgili bir iyileştirme çalışması bekleyen borçlular KYK borcu faizlerinin silinmesin bekliyordu. Üniversite döneminde kullanılan ve mezun olduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlayan KYK borcunun ertelenmesi vatandaşlar tarafından büyük heyecanla bekleniyordu. Resmi Gazete'de 17 Kasım tarihinde yayımlanan kararla KYK borcu yapılandırma resmen başlamış oldu. Vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılacak. Borçların 18 taksitle ödenmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki KYK borçları ertelenir mi, KYK öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi? KYK borçları yapılandırma hesaplama 2020 nasıl olacak? İşte KYK fazileri için son dakika gelen açıklamalar...

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILIYOR?

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV borçları, vergi cezaları, trafik, nüfus ve seçim cezaları, idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, primler, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergi ve harçları, su, katı atık ücretleri, birlik aidat ödemeleri, gümrük vergileri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür hazine alacakları... Peki KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma nasıl olacak? KYK yapılandırma 2020 ödeme başvurusu araştırılmaya başlandı... İşte KYK borcu yapılandırma 2020 ödeme başvurusu...

KYK borcu faizlerinin silinmesini

KYK BURSU BORCU YAPILANDIRMAYA NE ZAMAN BAŞVURULACAK?

KYK yapılandırma başvurusu nasıl olacak araştırılıyor. Yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Öğrenim kredisi borçları, kamunun kira alacakları ile TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları da yapılandırılabilecek.

Uzatılan yeni yapılandırma süresi kimleri kapsıyor? Yapılandırma taksit tarihleri değişti mi? Hangi borçların başvuru süresi uzatıldı?Uzatılan yeni yapılandırma süresi kimleri kapsıyor? Yapılandırma taksit tarihleri değişti mi? Hangi borçların başvuru süresi uzatıldı?

KYK BURSU TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.
KYK yapılandırma ödemesi nasıl ve nereden olacak merak edilmeye başlandı.İlk taksit ödemeleri Ocak-Şubat aylarında başlayacak.

KYK BORCU YAPILANDIRMA HESAPLAMA 2020

Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte KYK borcu yapılandırması 17 Kasım tarihinde itibari ile resmen başladı. KYK yapılandırma hesaplama 2020 işlemi için borcu olan vatandaşların başvurusunun ardından hesaplama işlemi yapılacak. Maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. Yani 36 ayda borçlar kapatılabilecek.

KYK yapılandırma taksitleri nasıl hesaplanacak? Borçların yapılandırılmasında 6 aydan 18 aya kadar taksit imkanı sunulacak. Yapılanma da borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara ise 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim uygulanacak.

İlk 2 taksit ödeme süresinde tüm borcunu ödeyen vatandaşlara Yİ-ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim uygulanacak.

Taksitle ödemeyi seçen borçlular, daha önce yapılan yapılandırmalarda da olduğu gibi, yüzde 4.5 faiz uygulanacak.

KYK BURSU BORCU BORCU YAPILANDIRMA

KYK BURSU BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarının affına ya da ertelenmesine dair çalışmaların ne zaman sonlanacağı merak konusu olmuşken, ödeme yapmayan kişilerin borçlarına her ay 1,40 oranında gecikme faizi uygulanıyor. KYK borç faizleri silinecek mi araştıran vatandaşlar, aylar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Albayrak'ın yaptığı açıklamalar dışında herhangi bir bilgiye ulaşamıyordu. Fakat yapılandırma yapılacağına dair açıklama geldi. KYK affı 2020 gelecek mi merak edenler koronavirüs salgınının ardından vatandaşlar KYK borcu silinecek beklentisine girmişti.

KYK BURSU TAKSİTLERİ NE ZAMAN

KYK borçlarıyla ilgili flaş gelişme yaşanmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, üniversitelilerin ve mezunların heyecanla beklediği KYK düzenlemesiyle ilgili yeni bir kanun teklifi vermişti ve sonuç bekleniyordu. Peki, KYK borçları ertelenecek mi, af mı gelecek? KYK borçları silinecek mi? Son durum nedir?

Faizler silinecek. Bunun yerine daha avantajlı olan Yİ-ÜFE uygulanacak. İlk taksit içerisinde borçlar ödenirse, Yİ-ÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ı da silinecek.

KYK BURSU BORCU BORCU YAPILANDIRMA

KYK BORÇLARI SON DURUM NEDİR?

Türkiye'de son günlerde en çok merak edilen konulardan birisi de KYK borçları silinecek mi araştırması oldu. Koronavirüs salgını ardından KYK borçlarına af gelecek ya da KYK borçları silinecek söylentileri yayılmaya başlanmıştı. Yetkili bir kişiden açıklama bekleyen Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu borçluları, açıklama gelmediği için KYK borçlarına af gelecek mi merak ediyordu. MHP Mersin Milletvekili Kılavuz KYK borcu son durum nedir merak edenler için Twitter'dan paylaşımlar yapıyordu. Sonuçta kanun teklifi kabul edildi ve yapılandırma yapılması için karar alındı.

Vergi yapılandırması, gelir, kurumlar, katmadeğer, özel tüketim, motorlu taşıtlar, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizlerini de kapsayacak.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARINI DA KAPSIYOR

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırma kapsamında olacak.

Düzenlemeyle, 500 milyar liralık bir kamu alacağı yapılandırılmış olacak.

YAPILANDIRMADAN NASIL YARARLANILACAK?

31 Ağustos 2020 sonrası borçlar kapsam dışı olacak. İhtilaflı alacaklar da kapsama girmiyor. Yapılandırma için yıl sonuna kadar başvuru yapılabilecek.

Yapılandırma başvuruları yıl sonuna kadar yapılarak, söz konusu başvuru yönetmelikte yer alıyorsa işlem uygulanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler Şubat ayında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler ise 2021 Ocak ayında başlayacak.

Borçların yapılandırılmasında yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacak. Gecikme zammı ya da faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı dikkate alınacak ve borçluya seçenekler sunulacak.

İSTİHDAM DÜZENLEMELERİ

Yasa, borç yapılandırmanın yanı sıra istihdama yönelik de önemli düzenlemeleri içinde barındırıyor.

YAPILANDIRMA SÜRESİ NE KADAR UZATILDI?

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Yeniden yapılandırma sonrası Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri ise Şubat 2021'e ertelendi.

18 TAKSİT İMKANI, PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM

Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.

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