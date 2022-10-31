FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KYK BURS BAŞVURU EKRANI 2022: KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ücreti ne kadar? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor!

KYK BURS BAŞVURU EKRANI 2022: KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ücreti ne kadar? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor!

31.10.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacağı merak konusu olurken birçok üniversite öğrencisi "KYK burs başvuru ekranı" ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Şimdi gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Binlerce Üniversite öğrencinin merak ettiği konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz sene e-Devlet üzerinden alınan başvurular 5 Kasım'da başlayıp 10 Kasım’a kadar sürmüştü. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ücreti ne kadar?

KYK BURS BAŞVURU EKRANI 2022: KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ücreti ne kadar? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor!

KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih merak konusu oldu. Binlerce üniversite öğrencisinin merak ettiği konuya ilişkin birçok kişi "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" konu sorusunu arama motorlarında araştırmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak açıklama bekleniyor. İşte KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz sene 5 Kasım tarihinde başlamış ve 10 Kasım’a kadar devam etmişti. 8 Kasım olan son başvuru gününün uzatıldığını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurmuştu. Bakan Kasapoğlu, 5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvurusunun 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

kyk-burs

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor. KYK burs ücretlerinin yeni yılda arttırılması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belediye çalışanlarına rekor zam! Kararı böyle karşıladılarBelediye çalışanlarına rekor zam! Kararı böyle karşıladılar
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta yeni zam yoldaAraç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta yeni zam yolda
EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyorEYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor
Anahtar Kelimeler:
kyk burs başvuruları başladı mı kyk burs başvuruları ne zaman? kyk burs başvurusu nasıl yapılır kyk burs başvurusu ne zaman kyk burs başvurusu ne zaman 2022

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Evlilik yıl dönümünü karısının çıplak fotoğrafıyla kutladı

Evlilik yıl dönümünü karısının çıplak fotoğrafıyla kutladı

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Artan fiyatlar tercihleri de değiştirdi! İkinci el otomobilde bu kriterler tarih oldu

Artan fiyatlar tercihleri de değiştirdi! İkinci el otomobilde bu kriterler tarih oldu

EYT’de ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ uyarısı! Asgari ücret zammından önce mutlaka başvurun!

EYT’de ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ uyarısı! Asgari ücret zammından önce mutlaka başvurun!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Grip olunca ağzınıza bile sürmeyin! Öyle bir zararı var ki...

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.