KYK BURS BAŞVURU EKRANI 2022: KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, burs ücreti ne kadar? Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor!

KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih merak konusu oldu. Binlerce üniversite öğrencisinin merak ettiği konuya ilişkin birçok kişi "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" konu sorusunu arama motorlarında araştırmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılacak açıklama bekleniyor. İşte KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK burs başvuru tarihleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz sene 5 Kasım tarihinde başlamış ve 10 Kasım’a kadar devam etmişti. 8 Kasım olan son başvuru gününün uzatıldığını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurmuştu. Bakan Kasapoğlu, 5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvurusunun 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor. KYK burs ücretlerinin yeni yılda arttırılması bekleniyor.

