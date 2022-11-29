KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı

KYK burs başvuru sonuçları milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merakla bekleniyor. Üniversite öğrencilerini ilgilendiren başvurular Kasım 2022’de sonlanmıştı. KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranından duyurulacak olan sonuçlar için henüz net bir açıklama yapılmadı. Merakla bekleyen öğrenciler KYK burs başvuru sonuçları sorgulama ekranını kontrol ediyor. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs sonuçları sorgulama ekranı nerede?

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK Burs sonuçları açıklandı mı sorusu binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.700 TL, doktora öğrencilerine ise 2.550 TL’lik burs desteği sağlanacak. KYK Burs sonuçları sorgulama ekranından açıklanacak olan başvurular için henüz net bir tarih belirlenmedi. Merakla bekleyen öğrenciler KYK Burs sonuçları sorgulama ekranına nasıl gideceğini araştırıyor. E-Devlet üzerinden Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sayfası içerisinde sorgulama ekranı açıldığı an KYK Burs sonuçları da açıklanmış olacak.



