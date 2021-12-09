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KYK burs başvuru sonuçları belli oldu mu? KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

09.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayının gelmesiyle öğrencilerin gözleri KYK burs başvurularının ne zaman açıklanacağına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. KYK bursundan yararlanamayan öğrencilerin kredi alma şansı bulunuyor. KYK tarafından sağlanan burs ve krediler belirli durumlarda kesilebiliyor. İşte merak edilenler...

KYK burs başvuru sonuçları belli oldu mu? KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs başvuruları geçtiğimiz kasım ayında tamamlanmıştı. KYK burs sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı e-Devlet uygulaması üzerinden öğrenilecek. KYK burs sonuçlarını sorgulamak için, 'https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-bakanligi' adresine erişim sağlayın.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Ekim'de sona ermiş ve 7 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu bilgiden yola çıkarak sonuçların 9 veya 10 Aralık'ta açıklanacağı tahmin ediliyor.

2021-2022 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

KYK burs başvuru sonuçları belli oldu mu? KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
KYK
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