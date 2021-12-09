KYK burs başvuru sonuçları belli oldu mu? KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs başvuruları geçtiğimiz kasım ayında tamamlanmıştı. KYK burs sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı e-Devlet uygulaması üzerinden öğrenilecek. KYK burs sonuçlarını sorgulamak için, 'https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-bakanligi' adresine erişim sağlayın.
KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Ekim'de sona ermiş ve 7 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu bilgiden yola çıkarak sonuçların 9 veya 10 Aralık'ta açıklanacağı tahmin ediliyor.
2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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