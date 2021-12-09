KYK burs başvuru sonuçları belli oldu mu? KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs başvuruları geçtiğimiz kasım ayında tamamlanmıştı. KYK burs sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı e-Devlet uygulaması üzerinden öğrenilecek. KYK burs sonuçlarını sorgulamak için, 'https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-bakanligi' adresine erişim sağlayın.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Ekim'de sona ermiş ve 7 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu bilgiden yola çıkarak sonuçların 9 veya 10 Aralık'ta açıklanacağı tahmin ediliyor.

2021-2022 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

