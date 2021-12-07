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KYK burs başvuruları açıklandı mı? KYK burs sonuçları nereden öğrenilir?

07.12.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK her eğitim döneminde binlerce öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlıyor. KYK burs başvuruları geçtiğimiz kasım ayında sona ermişti. Şimdi ise gözler, KYK burs başvurularının açıklanacağı tarihe çevrildi. KYK bursu 2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL. İşte detaylar...

KYK burs başvuruları açıklandı mı? KYK burs sonuçları nereden öğrenilir?

KYK burs başvuruları 10 Kasım 2021 tarihinde sona erdi. KYK bursları öğrencinin derslerden başarısız olması gibi durumlarda kesilebiliyor. Peki KYK burs başvuruları açıklandı mı? KYK burs sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI AÇIKLANDI MI?

KYK sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı belli değil. KYK burs sonuçları açıklandığında sonuçlar e-Devlet üzerincen sorgulanacak.

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

KYK burs başvuruları açıklandı mı? KYK burs sonuçları nereden öğrenilir?

KYK KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olma,
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

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Anahtar Kelimeler:
KYK
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