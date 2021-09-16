KYK burs başvuruları başladı mı? 2021 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Pandemi nedeniyle 2020 yılının mart ayından beri üniversitede yüz yüze eğitim göremeyen öğrenciler bu yıl okullarına uzaktan değil, yüz yüze devam edebilecek. Pek çok öğrenci okula gitmek için şehir değiştirirken geçim sıkıntısını giderebilmek adına KYK’nın karşılıksız bursu ve geri ödemeli kredisine başvuruyor. Bu yılki KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2021 KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Öğrencilerin ve velilerin gözü kulağı KYK burs başvurularında. Bu yıl üniversiteye başlayan binlerce genç maddi sıkıntısını giderebilmek ve ailesine destek olmak amacıyla KYK burslarına başvuracak. KYK bursu ile ilgili önemli tarihler ise henüz açıklanmadı. 2021 KYK burs başvurularının başlangıç tarihi önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor. Tam tarih belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredisine başvurmak isteyen öğrenciler ilk başvuru tarihinden itibaren e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunabilecek.

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSUNDAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler.



