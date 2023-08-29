KYK BURS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB KYK bursu bu yıl ne kadar?

KYK BURS başvurularının ne zaman başlayacağı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversite yerleştirmelerinin tamamlanması ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve burs başvurularının başlayacağı tarih heyecanla bekleniyordu. 2023-2024 öğretim yılının başlamasına az bir süre kala, KYK yurt başvuruları başladı. Peki, KYK BURS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklamaya göre KYK yurt başvuruları erişime açıldı. KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında herhangi bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştirilir.

Ara sınıflar başvuru yapabilir. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

BU SENE KYK BURSU NE KADAR OLDU?

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.

Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır. Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.

KYK burs ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. 2024 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin artması bekleniyor. Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

