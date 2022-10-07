KYK burs başvurularının açıklanacağı tarih çok sayıda öğrencinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıl kasım ayında alınmıştı. Peki KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK burs başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

KYK burs başvuruları GSB tarafından yapılacak. 2022-2023 dönemi için KYK burs başvuruları hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz sene KYK burs ve kredi başvuruları 5 Kasım’da başlamış ve 10 Kasım'da sona ermişti. Bu bilgilere dayanarak bu yıl da başvuruların kasım ayında alınacağı tahmin ediliyor.

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KİMLER KYK KREDİSİ ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.

