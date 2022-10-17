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KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar? İşte KYK burs başvurusu şartları

17.10.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) her yıl binlerce öğrenciye burs desteğinde bulunuyor. Burs başvurusu yapıp burs alamayan öğrencilere geri ödemeli kredi imkanı tanınıyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla binlerce öğrenci KYK burs başvurusunun tarihini araştırmaya başladı. Peki KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar? İşte merak edilenler...

KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar? İşte KYK burs başvurusu şartları

KYK burs başvuruları, ekim ayının ortalarına gelinmesiyle binlerce öğrenci tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) açıklamasıyla belli olacak KYK burs başvuru tarihleri için bekleyiş henüz devam ediyor. Peki KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar? İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Konuyla alakalı resmi açıklama bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar? İşte KYK burs başvurusu şartları

Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında başvuruların ekim sonu ile kasım başında başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar? İşte KYK burs başvurusu şartları

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar? İşte KYK burs başvurusu şartları

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:

  • Lisans öğrencileri 850 lira

  • Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

  • Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar? İşte KYK burs başvurusu şartları

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Ön lisans öğrencileri,

  • Lisans öğrencileri,

  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar? İşte KYK burs başvurusu şartları

KYK BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

  • Ön lisans öğrencileri,

  • Lisans öğrencileri

  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK BURSU NEDEN KESİLİR?

  • Başarısız olması,

  • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

  • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

  • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

  • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

  • Öğretim kurumunun kapatılması,

  • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

  • Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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