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KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

03.11.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs başvurularında son durum araştırılıyor. Her yıl binlerce öğrenciye KYK tarafından burs veriliyor. Burs çıkmadığı durumda öğrenciler kredi imkanından yararlanabiliyor. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler KYK bursu başvularını beklemeye başladı. KYK bursu başvuruları geçtiğimiz yıl kasım ayında alınmıştı. Bu dönem ise başvuruların ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK bursu başvuruları henüz başlamadı. KYK bursu başvurularının kasım ayı ortalarında başlaması bekleniyor. Burslar, T.C. Kimlik Numaralarının son rakamına göre hesaplanıyor.

KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

KYK BURSU NE KADAR?

  • Lisans öğrencileri 850 lira

  • Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

  • Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

  • KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

  • Ön lisans öğrencileri,

  • Lisans öğrencileri,

  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

  • Ön lisans öğrencileri,

  • Lisans öğrencileri

  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet KYK burs başvuru

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