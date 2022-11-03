KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler KYK bursu başvularını beklemeye başladı. KYK bursu başvuruları geçtiğimiz yıl kasım ayında alınmıştı. Bu dönem ise başvuruların ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK bursu başvuruları henüz başlamadı. KYK bursu başvurularının kasım ayı ortalarında başlaması bekleniyor. Burslar, T.C. Kimlik Numaralarının son rakamına göre hesaplanıyor.

KYK BURSU NE KADAR?

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir: