KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler KYK bursu başvularını beklemeye başladı. KYK bursu başvuruları geçtiğimiz yıl kasım ayında alınmıştı. Bu dönem ise başvuruların ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK bursu ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...
KYK bursu başvuruları henüz başlamadı. KYK bursu başvurularının kasım ayı ortalarında başlaması bekleniyor. Burslar, T.C. Kimlik Numaralarının son rakamına göre hesaplanıyor.
Lisans öğrencileri 850 lira
Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,