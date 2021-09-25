KYK burs başvurusu ne zaman? 2021-2022 KYK burs başvurusu başladı mı?

KYK burs başvuru tarihleri öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yerleştirmeler sonrası burs başvurularına başvuru yapmak isteyen öğrenciler konuyu takipte. Peki KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2021 yılı KYK burs ve kredi başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru sonrasında erişime açılmış olacak. Yükseköğretim programlarına yerleşmiş olan veya ara sınıflarda öğrenimine devam eden öğrenciler, burs başvuru tarihleri ile başvurularını gerçekleştirmiş olacaklar. Yapılacak başvuru esnasında öğrencilerin bildirmiş olduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

KYK burs başvurusunun gerçekleşeceği tarih henüz kesinleşmedi. Ancak geçtiğimiz sene KYK burs başvuruları Ekim ayının son haftasında başlamıştı. Bu sene de bu nedenle başvuruların aynı tarihlerde başlaması beklenmekte. Geçtiğimiz yıl burs başvurularının alındığı tarih aralığı 28 Ekim-3 Kasım 2021 arasıydı. Burs veya kredi hakkından faydalanmak isteyen öğrenciler, başvurular başladıktan sonra e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler.



