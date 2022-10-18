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KYK burs başvurusu ne zaman? 2022 KYK burs ve kredi başvuru şartları neler? İşte burs miktarı ve başvuru detayları...

18.10.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak ediliyor. KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) ile üniversite öğrencilerine yurt, burs ve geri ödemeli kredi imkanları sunuluyor. 2022 KYK bursundan faydalanmak isteyenler başvuru şartları, başvuru tarihi ve burs miktarı gibi detayları merak ediyorlar. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman? 2022 KYK burs ve kredi başvuru şartları neler? İşte burs miktarı ve başvuru detayları...

KYK burs başvurusu ne zaman? 2022 KYK burs ve kredi başvuru şartları neler? İşte burs miktarı ve başvuru detayları...

KYK burs ve kredi başvuruları üniversite öğrencilerinin gündeminden düşmeyen başlıklar arasında yer alıyor. Ekim ayının sonuna yaklaşılmasıyla beraber KYK burs başvuruları sık sık sorgulanmaya başladı. KYK burs başvuru tarihleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) açıklamasıyla belli olmakta. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı? KYK bursu ne kadar? İşte merak edilenler ve yanıtları...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Konuyla alakalı resmi açıklama bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek. Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında başvuruların ekim sonu ile kasım başında başlayacağı tahmin ediliyor.

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KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

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KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri genel olarak yılbaşlarında zamlanıyor. En son alınan ücretler şu şekilde:

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

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KYK BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KYK burs ve kredi yönetmeliğine göre;

Ön Lisans Öğrencileri,

Lisans Öğrencileri,

İki Yıllık Okullardan Mezun Olup, Dört Yıllık Okulların Üçüncü Sınıfına Dikey Geçiş Sınavı İle Ara Vermeden Kayıt Yapan Öğrenciler, ( İntibak Veya Hazırlık Sınıfında Burs Verilmez.

Yüksek Lisans (Master Ve Doktora) Öğrencileri,(Hazırlık Sınıfında Burs Verilmez)

ÖSYM Sınav Sonucunda Ham Puan Bazında Belirlenen Puan Türünde İlk 100’e Giren Öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu Gereği, Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen, Kıstaslara Göre Amatör Milli Sporcu Olan Öğrenciler,
Burstan Yararlanabilmektedir.

Not: Bir Öğrenci Aynı Anda, Hem Burs Hem De Öğrenim Kredisi Alamaz.

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KYK bursundan kimler faydalanamaz:

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere,
5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

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