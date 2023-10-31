KYK BURS SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI! GSB turkiye.gov.tr ile KYK burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversite öğrencilerine yurt, burs ve geri ödemeli kredi imkanları sunuluyor. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklaması için gözler GSB'ye çevrilmiş durumda. KYK bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. İşte KYK burs miktarı ve başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair detaylı bilgiler...

KYK BURS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine girdi. 12 farklı kuruma gönderilecek olan başvuruların, öğrencilerin verdiği bilgilerle örtüşüp örtüşmediğini değerlendirecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, buradan elde edilen bilgilere göre burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencileri belirleyecek.

19 Ekim Perşembe günü başvuruların sona ermesinin hemen ardından değerlendirme sürecinin başladı. Ayrıca geçtiğimiz yıl baz alındığında KYK burs sonuçlarının Kasım ayının son günlerinde erişime açılacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN!

KYK burs ve kredi ücretleri genel olarak yılbaşlarında zamlanıyor. En son alınan ücretler şu şekilde:

Lisans ve ön lisans öğrencileri 1250 TL

Yüksek lisans öğrencileri 2 bin 500 TL

Doktora öğrencileri 3 bin 750 TL







