KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Bu sene ilk kez bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin başvurduğu KYK burs sonuçları için başvurular tamamlandı. Peki 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 KYK burs başvuru sonuçları için gözler Bakanlık tarafından yapılacak olan son dakika açıklamalarına kitlendi. Yükseköğrenim eğitimi alan öğrencilerin burs ve kredi başvuru sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki günlerde önemli açıklamalarda bulunarak "Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

KYK burs başvuruları 2020 senesinde 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmeler sonrası başvuru sonuçları ise 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü sona erdi.

Yükseköğrenim eğitimi alan öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla verilecek olan burs ve krediler toplu şekilde ödenecek. Fakat başvuru sonuçları hakkında bir duyuru henüz yayınlanmadı. Yeni bir tarih duyurusu geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.



