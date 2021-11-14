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KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

14.11.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK, binlerce öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlayan kurumların başında geliyor. KYK burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. KYK bursu verilecek kişilerde dikkat edilen ilk nokta, öğrencinin ve ailesinin maddi durumu oluyor. 2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL oldu. İşte merak edilenler...

KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs başvuruları 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 23.59'da sona erdi. Burs alamayan öğrenciler kredi imkanından faydalanabiliyor. KYK burs başvurusu yapan binlerce öğrencinin gözleri, burs başvurularının sonuçlarına ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. KYK burs başvuru sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanacak. İşte merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman belli olacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. KYK burs başvuru sonuçlarının kasım ayı sonunda değerlendirme aşamalarının tamamlanmasının ardından belli olacağı öngörülüyor. KYK burs sonuçlarını sorgulamak için e-Devlet'in, "https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-ve-burs-sorgulama" adresine erişim sağlayınız.

KYK BURSU KAÇ TL?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl değişkenlik gösteriyor. 2021 için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL oldu.

2022'den itibaren zamlı ücretler aylık olarak hesaplara yatacak. Ancak 2022 ücretleri henüz belli olmadı. Aralık ya da ocak ayında gelecek yılın ücretlerinin belli olacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olma,
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

KYK KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
KYK
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