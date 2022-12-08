FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022-2023 GSB KYK burs sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor!

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022-2023 GSB KYK burs sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor!

08.12.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvurular için verilen ek sürenin sona ermesinin ardından birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar ile 2022-2023 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı...

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022-2023 GSB KYK burs sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor!

KYK burs sonuçları merak konusu olurken gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) konuya ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Başvurular, yapılan değerlendirmelerin ardından belli olacak ve bu değerlendirmeler sonucunda bazı öğrencilere burs, diğerlerine ise ise kredi imkanı sağlanacak. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022-2023 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı...

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi başvurularında son durum!

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuru sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı da belli değil.

kyk-burs-başvurusu

Geçtiğimiz yıl sonuçlar, başvurular alındıktan bir ay sonra açıklanmıştı.

KYK burs ve kredi yattı mı, ne zaman yatacak? Şubat ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri nedir? KYK bursu ve kredisi ne kadar?

Buna göre, KYK burs başvurularının aralık ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi başvurularında son durum!

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2022 KYK burs/öğrenim kredisi Lisans öğrencileri için 850 lira, Yüksek Lisans öğrencileri için 1.700 lira ve son olarak Doktora öğrencileri için 2.550 lira olarak ödeniyor.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK burs başvuru sonuçları nereden sorgulanacak?

KYK BURS ÜCRETLERİNE ZAM GELECEK Mİ?

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada yıl sonunda bu rakamların yeniden güncelleneceği açıkladı.

KYK başvuruları 2020 son durum! KYK burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden sorgulanacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2021 KYK burs ve kredi miktarı açıklandı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş Genel Sekreteri tek tek duyurduSON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş Genel Sekreteri tek tek duyurdu
Beklenen gün geldi! Altın alacaklar 7 Aralık'a dikkat... İslam Memiş “Hayırlı olsun” diyerek açıkladıBeklenen gün geldi! Altın alacaklar 7 Aralık'a dikkat... İslam Memiş “Hayırlı olsun” diyerek açıkladı
Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'
Anahtar Kelimeler:
e devlet kyk burs sorgulama gsb kyk burs sonuclari kyk burs sonuçları açıklandı mı kyk burs sonuçları ne zaman açıklanıyor

En Çok Okunan Haberler

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!

Türkiye'nin dört bir tarafından akın ettiler! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

Türkiye'nin dört bir tarafından akın ettiler! Stoklar tükendi: 20 bin TL için değer

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

Araç sahipleri bekliyordu! Akaryakıtta büyük indirim

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

'Bir öncekini bilmiştim' dedi! Asgari ücret tahminini söyledi

EYT bekleyenler bu soruya kilitlendi! EYT'de yaş şartı olacak mı?

EYT bekleyenler bu soruya kilitlendi! EYT'de yaş şartı olacak mı?

Bunu yapan ev sahibi yandı! Ceza alacaklar

Bunu yapan ev sahibi yandı! Ceza alacaklar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Piyango ona vurdu! Sakladığı biletin yerini unutunca...

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.