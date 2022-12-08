KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022-2023 GSB KYK burs sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor!

KYK burs sonuçları merak konusu olurken gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) konuya ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. Başvurular, yapılan değerlendirmelerin ardından belli olacak ve bu değerlendirmeler sonucunda bazı öğrencilere burs, diğerlerine ise ise kredi imkanı sağlanacak. Peki, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2022-2023 GSB KYK burs sonuçları sorgulama ekranı...
KYK burs başvuru sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı da belli değil.
Geçtiğimiz yıl sonuçlar, başvurular alındıktan bir ay sonra açıklanmıştı.
Buna göre, KYK burs başvurularının aralık ayının son haftalarında açıklanması bekleniyor.
2022 KYK burs/öğrenim kredisi Lisans öğrencileri için 850 lira, Yüksek Lisans öğrencileri için 1.700 lira ve son olarak Doktora öğrencileri için 2.550 lira olarak ödeniyor.
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada yıl sonunda bu rakamların yeniden güncelleneceği açıkladı.
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden sorgulanacak.
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