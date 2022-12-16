KYK burs taahhütname onayı nasıl ve ne zaman yapılır? e- Devlet KYK burs taahhütname onayına dikkat! Yapmayan burs alamayacak

KYK burs taahhütname onaylama ekranı araştırılıyor. KYK burs ve kredi sonuçları bugün erişime açıldı. Adaylar e-Devlet üzerinden sonuç sorgulamasını yapabiliyorlar. Kazanan öğrencilerin KYK burs taahhütname onayının yapmaları gerekiyor. Bu işlem e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştiriliyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden bakanlık linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile tahhütname onayı yapabilirler.

18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden bakanlık linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

KYK TAAHHÜTNAMESİ ONAYLAMA EKRANI-TIKLAYINIZ



