FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KYK burs taahhütname onayı nasıl ve ne zaman yapılır? e- Devlet KYK burs taahhütname onayına dikkat! Yapmayan burs alamayacak

KYK burs taahhütname onayı nasıl ve ne zaman yapılır? e- Devlet KYK burs taahhütname onayına dikkat! Yapmayan burs alamayacak

16.12.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs taahhütname onayı yoğun ilgi görüyor.KYK burs kredi başvurularının ardından sonuçlar heyecanla bekleniyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, KYK burs taahhütname onayı nasıl ve ne zaman yapılır?

KYK burs taahhütname onayı nasıl ve ne zaman yapılır? e- Devlet KYK burs taahhütname onayına dikkat! Yapmayan burs alamayacak

KYK burs taahhütname onaylama ekranı araştırılıyor. KYK burs ve kredi sonuçları bugün erişime açıldı. Adaylar e-Devlet üzerinden sonuç sorgulamasını yapabiliyorlar. Kazanan öğrencilerin KYK burs taahhütname onayının yapmaları gerekiyor. Bu işlem e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştiriliyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden bakanlık linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile tahhütname onayı yapabilirler.

kyk-burs

18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden bakanlık linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
KYK TAAHHÜTNAMESİ ONAYLAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KYK burs sonuçları AÇIKLANDI! KYK 2022 burs kredi sonuçları sorgulama! TIKLA ÖĞRENKYK burs sonuçları AÇIKLANDI! KYK 2022 burs kredi sonuçları sorgulama! TIKLA ÖĞREN
Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyorTürkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor
Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
kyk burs

En Çok Okunan Haberler

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025'ten itibaren 32 takımla yapılacak

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2025'ten itibaren 32 takımla yapılacak

Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim!

Törende Erdoğan'ın yanında sürpriz isim!

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler

EYT'lilerin kıdem tazminatıyla ilgili öneri

EYT'lilerin kıdem tazminatıyla ilgili öneri

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.