KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu? KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. KYK burs ve kredi başvurularının hangi tarihler arası gerçekleşeceği merak konusu oldu. Peki KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından eğitim desteği almak isteyen üniversite öğrencileri burs başvuruları ile ilgili açıklamaları ilgiyle takip ediyor. Kısa bir süre önce yurt sonuçları açıklanmış ve öğrencilerin esas ve yedek listedeki sıralamaları kesinleşmişti.

Üniversitelerin akademik takvimi 13 Eylül 2021 itibariyle başladı. Yurt işlemleri ile ilgili başlayan sürecin sona ermesiyle beraber sıra burs başvurularına gelmiş oldu. Bu kapsamda burs başvurularının Ekim ayı içerisinde alınması ve sonuçlandırılması beklenmekte. Kasım ayından itibaren de geçtiğimiz aylardaki ödemelerle beraber ödemelerin başlayacağı tahmin edilmekte. Burs çıkmamış olsa bile öğrenciler dilediği takdirde eğitim kredisini kullanabilme imkanına sahip. Eğitim kredisi her öğrenciye verilmekte ancak geri ödemeli olmakta.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları her sene yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmakta. Değerlendirme sonucunda burs ya da kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı şekilde yer almakta.

Burs ya da kredi almaya hak kazanmış olan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs ve kredi onay işlemi ekranında bulunan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmekte. Taahhütname onayı yapmamış olan öğrenciye ise ödeme yapılmamakta.

