KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödemeleri kaç aylık yatacak? İlk defa KYK burs ve kredi alacaklar ne zaman ve ne kadar alacak?

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından öğrenciler konuyla ilgili çok sayıda araştırma içerisine girdi. Özellikle KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK bursu ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2021 yılında öğrencilere verecekleri kredi ve burs miktarını belirlediklerini açıklamasının ardından son olarak Bakan Kasapoğlu da ilk kez ödeme alacaklar öğrencilerle ilgili bir açıklama yaptı. Peki, KYK bursu ne kadar? KYK kredisi ne kadar? İşte KYK kredi ödemeleri ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili tüm detaylar... KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR? Burs ve kredi başvurusunda bulunmuş öğrenciler sonuçlarını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan sonuc.gsb.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. Başvuru esnasında öğrencilerin beyan etmiş olduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Öğrenciler tarafından KYK burs ve kredi ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 2020 yılında geçerli olan tutarlar; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL idi. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilere verecekleri kredi ve burs miktarını belirlediklerini kaydetti. Erdoğan, 2021 yılında lisansta bu rakamın 550 liradan 650 liraya çıkarıldığını, yüksek lisansın 1100 liradan 1300 liraya ve doktoranın da 1650 lira olan ödemesinin 1950 liraya çıkarıldığını belirtti. Bu ödemelerin, milli sporculara iki veya üç katı, üniversite sınavında ilk 100'e girenlere de üç katı olarak yapılmaya devam edileceğini açıkladı. Peki, KYK kredi ne zaman yatacak? KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Taahhütnamesini onaylamış olan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme gerçekleştirilecek. Ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu ödeme yapılacak. KYK burs ve kredi ödemeleri genel olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında yeni tutarların Ocak ayında, 452 bin öğrencinin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencinin hesabına kredi olarak yatırılacağını duyurdu.

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Aralık 2020 tarihinde başlamış ve 10 Aralık 2020 tarihine kadar devam etmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere ödemelerinin T.C. kimlik numaralarının son numarasına göre yapılacağını belirtmişti. Buna göre T.C. kimlik numarasının sonu "0" olanlara ödemeleri 6 Aralık'ta, "2" olanlara ödemeleri 7 Aralık'ta, "4" olanlara ödemeleri 8 Aralık'ta, "6" olanlara ödemeleri 9 Aralık'ta ve "8" olanlara ödemeleri 10 Aralık'ta yapılmıştı. Şimdi gelecek ödeme dönemiyle ilgili olarak yapılacak açıklamalar bekleniyor. Burs/kredi tahsis edilen öğrenciler e-devlet üzerinden burs taahhütname onaylama işlemi yapabiliyordu. Burs/kredi tahsis edilmiş olan 15-18 yaş arasındaki öğrenciler ise annelerinin ya da babalarının e-devlet şifreleri ise burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamladıktan sonra kendi e-devlet şifreleri ile kredi ve burs taahhütnamesi onayını yapabiliyordu. 15 yaşında küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler de kanuni vasileri ile beraber kendilerine en yakında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyordu. Burs/kredi hakkı kazanmış olan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden taahhütnameyi okumaları ve onaylamaları gerekiyordu. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin ise e-devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için son gün 15 Ocak 2021 olarak belirlendi. Şimdi öğrenciler, KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman sorusunun yanıtını da merak ediyor.

İLK KEZ BURS VE KREDİ ALACAKLAR NE ZAMAN VE NE KADAR ALACAK? Son olarak 27 Aralık 2020 tarihinde resmi Twitter hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ödemelerinin 27 Aralık gecesi itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu. Şimdi öğrenciler tarafından KYK ödemeleri kaç aylık yatacak sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre 3 aylık burs ve kredi ödemeleri yılbaşından önce tamamlanmış olacak. Böylece 27 Aralık'ta başlayan ödemeler kademeli olarak yapılacak ve yılbaşının öncesinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmış olacak. Bu yıl ilk kez burs/kredi alacak arkadaşlar burada mı?????????‍♂️



Bu gece itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlanacak 3 aylık burs ve kredi ödemeleri yılbaşından önce tamamlanmış olacak.



Unutmayın, her zaman yanınızdayız.???? pic.twitter.com/eewcxgfWIX — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 27, 2020 KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020 - 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILACAK? KYK ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Ancak KYK kredi/burs hesabı taahhütname onaylama işlemlerinin ardından açılıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesindeki KYK sorgu ekranı kullanılabiliyor. KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR? Öğrenim kredisi öğrencinin öğretim kurumunda ayrılması, çıkarılması ya da geçici olarak uzaklaştırılması durumunda kesiliyor. Bunun yanı sıra vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, sağlık nedeniyle öğretim kurumuna devam etmemesi, öğretim kurumunun kapatılması, kesin hükümle mahkum olması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması ve öğretim kurumunu değiştirmesi sırasında eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması veya öğretimine bir yıl ara vermesi gibi hallerde öğrenim kredisi kesiliyor.