FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödemeleri kaç aylık yatacak? İlk defa KYK burs ve kredi alacaklar ne zaman ve ne kadar alacak?

KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödemeleri kaç aylık yatacak? İlk defa KYK burs ve kredi alacaklar ne zaman ve ne kadar alacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2020 09:41 | Son Güncelleme

Merakla beklenen KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler KYK burs ve kredi ne zaman yatacak konusunda araştırma yapıyor. Peki, KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman? Son olarak Bakan Kasapoğlu, ilk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ödeme tarihleriyle ilgili bir açıklama yaptı. 2021 KYK bursu ve kredisi ne kadar? KYK ödemeleri kaç aylık yatacak? İlk defa KYK burs ve kredi alacaklar ne zaman ve ne kadar alacak? İşte KYK ödemeleri ile ilgili detaylar

KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödemeleri kaç aylık yatacak? İlk defa KYK burs ve kredi alacaklar ne zaman ve ne kadar alacak?

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından öğrenciler konuyla ilgili çok sayıda araştırma içerisine girdi. Özellikle KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK bursu ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2021 yılında öğrencilere verecekleri kredi ve burs miktarını belirlediklerini açıklamasının ardından son olarak Bakan Kasapoğlu da ilk kez ödeme alacaklar öğrencilerle ilgili bir açıklama yaptı. Peki, KYK bursu ne kadar? KYK kredisi ne kadar? İşte KYK kredi ödemeleri ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili tüm detaylar...

KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR?

Burs ve kredi başvurusunda bulunmuş öğrenciler sonuçlarını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan sonuc.gsb.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. Başvuru esnasında öğrencilerin beyan etmiş olduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Öğrenciler tarafından KYK burs ve kredi ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 2020 yılında geçerli olan tutarlar; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL idi.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilere verecekleri kredi ve burs miktarını belirlediklerini kaydetti. Erdoğan, 2021 yılında lisansta bu rakamın 550 liradan 650 liraya çıkarıldığını, yüksek lisansın 1100 liradan 1300 liraya ve doktoranın da 1650 lira olan ödemesinin 1950 liraya çıkarıldığını belirtti. Bu ödemelerin, milli sporculara iki veya üç katı, üniversite sınavında ilk 100'e girenlere de üç katı olarak yapılmaya devam edileceğini açıkladı. Peki, KYK kredi ne zaman yatacak?

KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taahhütnamesini onaylamış olan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme gerçekleştirilecek. Ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu ödeme yapılacak. KYK burs ve kredi ödemeleri genel olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında yeni tutarların Ocak ayında, 452 bin öğrencinin hesabına burs, 1 milyon 11 bin öğrencinin hesabına kredi olarak yatırılacağını duyurdu.

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Aralık 2020 tarihinde başlamış ve 10 Aralık 2020 tarihine kadar devam etmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere ödemelerinin T.C. kimlik numaralarının son numarasına göre yapılacağını belirtmişti. Buna göre T.C. kimlik numarasının sonu "0" olanlara ödemeleri 6 Aralık'ta, "2" olanlara ödemeleri 7 Aralık'ta, "4" olanlara ödemeleri 8 Aralık'ta, "6" olanlara ödemeleri 9 Aralık'ta ve "8" olanlara ödemeleri 10 Aralık'ta yapılmıştı. Şimdi gelecek ödeme dönemiyle ilgili olarak yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Burs/kredi tahsis edilen öğrenciler e-devlet üzerinden burs taahhütname onaylama işlemi yapabiliyordu. Burs/kredi tahsis edilmiş olan 15-18 yaş arasındaki öğrenciler ise annelerinin ya da babalarının e-devlet şifreleri ise burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamladıktan sonra kendi e-devlet şifreleri ile kredi ve burs taahhütnamesi onayını yapabiliyordu. 15 yaşında küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler de kanuni vasileri ile beraber kendilerine en yakında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyordu. Burs/kredi hakkı kazanmış olan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden taahhütnameyi okumaları ve onaylamaları gerekiyordu. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin ise e-devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için son gün 15 Ocak 2021 olarak belirlendi. Şimdi öğrenciler, KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman sorusunun yanıtını da merak ediyor.

İLK KEZ BURS VE KREDİ ALACAKLAR NE ZAMAN VE NE KADAR ALACAK?

Son olarak 27 Aralık 2020 tarihinde resmi Twitter hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ilk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ödemelerinin 27 Aralık gecesi itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu. Şimdi öğrenciler tarafından KYK ödemeleri kaç aylık yatacak sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre 3 aylık burs ve kredi ödemeleri yılbaşından önce tamamlanmış olacak. Böylece 27 Aralık'ta başlayan ödemeler kademeli olarak yapılacak ve yılbaşının öncesinde öğrencilerin hesaplarına yatırılmış olacak.

KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020 - 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?KYK yurt başvuruları başladı mı? 2020 - 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILACAK?

KYK ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Ancak KYK kredi/burs hesabı taahhütname onaylama işlemlerinin ardından açılıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesindeki KYK sorgu ekranı kullanılabiliyor.

KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Öğrenim kredisi öğrencinin öğretim kurumunda ayrılması, çıkarılması ya da geçici olarak uzaklaştırılması durumunda kesiliyor. Bunun yanı sıra vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, sağlık nedeniyle öğretim kurumuna devam etmemesi, öğretim kurumunun kapatılması, kesin hükümle mahkum olması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması ve öğretim kurumunu değiştirmesi sırasında eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması veya öğretimine bir yıl ara vermesi gibi hallerde öğrenim kredisi kesiliyor.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KYK bursu ise öğrencinin başarısız olması, öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması ya da geçici olarak uzaklaştırılması, vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma ve sağlık nedeniyle öğretim kurumuna devam etmemesi durumlarında kesiliyor. Bunun yanı sıra öğrencinin öğretim kurumunu değiştirmesi sırasında eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması veya öğretimine bir yıl ara vermesi, kesin hükümle mahkum olması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması ve öğretim kurumunun kapatılması hallerinde öğrenci bursu kesiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
Esnafların kira yardımı alma şartları nedir?Esnafların kira yardımı alma şartları nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?
Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?
Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL
Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL
Kamuda işçilerin ikramiye tarihleri belli oldu
Kamuda işçilerin ikramiye tarihleri belli oldu
Yeni ücret açıklandı! 280 liradan 321 liraya çıktı
Yeni ücret açıklandı! 280 liradan 321 liraya çıktı
Sözleşmeli personel maaşları belli oldu!
Sözleşmeli personel maaşları belli oldu!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek
Bakan Selçuk duyurdu! Maaşlar erken ödenecek
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!
Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
Asgari ücret zammı bugün açıklandı!
Asgari ücret zammı bugün açıklandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SGK borcu yapılandırma 2020 başvurusu süresi uzatıldı mı? SGK prim borcu faizleri nasıl siliniyor? SGK borcu yapılandırma ne zaman bitiyor?
SGK prim borcu yapılandırma başvurusu uzatıldı mı?
Emekli maaşı zammı belli oldu mu? Emekli maaşı ne kadar 2021? 2021 emekli zammı ne kadar olacak? 2021 ocak emekli zam oranı
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
TCMB'den finansal tüketici ve ticari müşterilerden alınabilecek ücretler tebliğlerinde değişiklik
Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme
Bağ-Kur borcu sildirme süresi uzadı 2021... Bağ-Kur borcu yapılandırma başvuru süresi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Bağ-Kur borcu nasıl silinir?
Bağ-Kur borcu sildirme süresi uzadı!
Vergi yapılandırma uzatılacak mı? Vergi borcu faizleri siliniyor mu? Tüm detaylarıyla vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Vergi yapılandırma süresi uzatıldı
KYK borcu yapılandırma 2020 başvuru süresi uzatıldı mı? KYK borcu faizleri siliniyor mu? KYK borcu yapılandırma nasıl yapılır?
KYK borcu yapılandırma başvuru süresi uzatıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.