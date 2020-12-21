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KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi ne kadar? KKY bursu ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.12.2020 12:19 | Son Güncelleme

Uzun süredir merakla beklenen KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından KYK ödemeleri ne zaman başlıyor konusunda da araştırmalar hızlandı. 11 Aralık 2020 Cuma saat 23.59'a kadar olan taahhütname onaylama işlemi sonra erdi. Peki, KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi ne kadar? KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK bursu ve kredisi hangi durumlarda kesilir? İşte KYK ödemeleri ile ilgili detaylar…

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman? 2021 KYK burs ve kredi ne kadar? KKY bursu ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından öğrenciler konuyla ilgili çok sayıda araştırma içerisine girdi. Özellikle KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK bursu ne zaman yatacak? İşte KYK kredi ödemeleri ne zaman başlıyor sorusuyla ilgili tüm detaylar...

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KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR?

Burs ve kredi başvurusunda bulunmuş öğrenciler sonuçlarını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan sonuc.gsb.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. Başvuru esnasında öğrencilerin beyan etmiş olduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Öğrenciler tarafından KYK burs ve kredi ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 2020 yılında geçerli olan tutarlar; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL idi. 2021 yılı için geçerli olacak tutarlar ise 2021 yılının Ocak ayında belirlenecek. Peki, KYK kredi ne zaman yatacak?

KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Taahhütnamesini onaylamış olan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme gerçekleştirilecek. Ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu ödeme yapılacak. Öğrenciler, KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman sorusunun yanıtını da merak ediyor. İlk ödemenin ocak ayında yapılması bekleniyor. KYK burs ve kredi ödemeleri genel olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor.

Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Aralık 2020 tarihinde başlamış ve 10 Aralık 2020 tarihine kadar devam etmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilere ödemelerinin T.C. kimlik numaralarının son numarasına göre yapılacağını belirtmişti. Buna göre T.C. kimlik numarasının sonu "0" olanlara ödemeleri 6 Aralık'ta, "2" olanlara ödemeleri 7 Aralık'ta, "4" olanlara ödemeleri 8 Aralık'ta, "6" olanlara ödemeleri 9 Aralık'ta ve "8" olanlara ödemeleri 10 Aralık'ta yapılmıştı. Şimdi gelecek ödeme dönemiyle ilgili olarak yapılacak açıklamalar bekleniyor.

Burs/kredi tahsis edilen öğrenciler e-devlet üzerinden burs taahhütname onaylama işlemi yapabiliyordu. Burs/kredi tahsis edilmiş olan 15-18 yaş arasındaki öğrenciler ise annelerinin ya da babalarının e-devlet şifreleri ise burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamladıktan sonra kendi e-devlet şifreleri ile kredi ve burs taahhütnamesi onayını yapabiliyordu. 15 yaşında küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler de kanuni vasileri ile beraber kendilerine en yakında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyordu. Burs/kredi hakkı kazanmış olan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden taahhütnameyi okumaları ve onaylamaları gerekiyordu. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin ise e-devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için son gün 15 Ocak 2021 olarak belirlendi.

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KYK ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILACAK?

KYK ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Ancak KYK kredi/burs hesabı taahhütname onaylama işlemlerinin ardından açılıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesindeki KYK sorgu ekranı kullanılabiliyor.

KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Öğrenim kredisi öğrencinin öğretim kurumunda ayrılması, çıkarılması ya da geçici olarak uzaklaştırılması durumunda kesiliyor. Bunun yanı sıra vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, sağlık nedeniyle öğretim kurumuna devam etmemesi, öğretim kurumunun kapatılması, kesin hükümle mahkum olması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması ve öğretim kurumunu değiştirmesi sırasında eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması veya öğretimine bir yıl ara vermesi gibi hallerde öğrenim kredisi kesiliyor.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KYK bursu ise öğrencinin başarısız olması, öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması ya da geçici olarak uzaklaştırılması, vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma ve sağlık nedeniyle öğretim kurumuna devam etmemesi durumlarında kesiliyor. Bunun yanı sıra öğrencinin öğretim kurumunu değiştirmesi sırasında eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması veya öğretimine bir yıl ara vermesi, kesin hükümle mahkum olması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması ve öğretim kurumunun kapatılması hallerinde öğrenci bursu kesiliyor.

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