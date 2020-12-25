KYK burs ve kredi zammı 2021... Ocak 2021'de KYK burs ve kredisi ne kadar verilecek? 2021 doktora ve yüksek lisans burs ücreti!

Binlerce öğrenciye müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada 2021 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs alan öğrencilerin burs miktarlarına zam geldi. 2021 KYK burs ve kredileri zam miktarı araştırılmaya başlandı. Peki 2021 doktora burs miktarı ne kadar olacak? İşte yüksek lisans 2021 burs ücreti ve diğer detaylar... SON DAKİKA KYK BURS AÇIKLAMASI! 2021 KYK burs ve kredi tutarları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, öğrencilere müjde verdiğini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile çalışma yaptıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında KYK bursu alan doktora, yüksek lisans ve üniversite öğrencilerinin burs ve kredilerinı artırdıklarını belirtti. KYK bursu alarak üniversite eğitimi alan öğrencilerin burs miktarının 650 liraya, doktora öğrencilerinin burs miktarının 1300 liraya çıktığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek lisans yapan öğrencilerin ise KYK burs ve kredi ücretinin 1950 liraya çıktığını duyurdu.

2021 yılında eğitim alan öğrencilere destek verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti; "Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum, Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtası ile 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550’den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkartıyoruz. Doktora da ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz ve bununla birlikte bütün zorluklara rağmen koronavirüs musibetine rağmen bizler tamamen elimizden gelen gayretle öğrencilerimize kredi ve bursla çok ciddi bir desteği vermiş bulunuyoruz." dedi. 2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR? KYK burs başvurusunda bulunan; yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri KYK bursu alabiliyor. 2021 KYK burs ücreti ne kadar merak eden öğrencilere;

2021'de kredi ve ya burs 650 lira, Öğrenim kredisi rakamları Ocak 2021 ayından itibaren yüksek lisansta bin 300 lira, doktorada bin 1950 lira olarak uygulanacak. 2021 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR? 2021 yılında KYK yurtlarında kalan öğrencilere aylık yurt ücreti 200 TL'dir. Fakat yüksek standartlı KYK yurtlarında kalan öğrenciler için bu ücret aylık 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir. 2020 - 2021 eğitim ve öğretim döneminde yurt ücretlerinin ne kadar olacağı henüz netleşmedi. ÖNCEKİ AYLARIN KYK KREDİ VE BURC ÜCRETİ TOPLU OLARAK YATAR MI? KYK burs ve kredisine başvuran öğrencilerin sözleşmesi onay almış olanların ödemeleri geçtiğimiz Ekim 2020 tarihinden itibaren toplu olarak ödeme yapılacak. Öte yandan binlerce KYK bursu alan öğrenciler KYK burs kredi ödeme tarihlerini araştırıyor. 2021 yılı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri belirli günlerde veriliyor. Öğrenciler KYK burslarını, Ziraat Bankası hesaplarından her ayın 6. ve 10. günlerinin arasındaki tarihlerde çekebilecek. KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda burs almak isteyen öğrencilerin KYK burs ve kredi son başvuru tarihi 11 Aralık 2020 Cuma olarak belirlendi. Öğrenciler bu tarihe kadar kefaletname ve sözleşme onayını yapmak zorunda. Bu tarih yurt dışında yaşayan öğrenciler için 15 Ocak 2021 olarak belirlendi. KYK bursu almak isteyen 15-18 yaş arasındaki öğrenciler, anne ve babasının e-Devlet şifresi ile veli onayı verilerek KYK burs ve Kredi başvurusu sözleşmesinin onayını verebilecekler. Anne ya da babası olmayan veya 15 yaşından küçük olan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne giderek sözleşme onayını gerçekleştirebilecekler.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HANGİ BANKADAN YAPILACAK? 2021 KYK burs ve kredi ödemeleri Ziraat bankası üzerinden yapılmaya devam ediyor. Ziraat Bankası'nda açılan hesap ise KYK burs ve kredi sözleşmesi onaylandıktan sonra sağlanıyor. Aşağıda bulunan link üzerinden işlem seçeneğini seçtikten sonra T.C. kimlik numarası ve kod doğrulama girişleri eksiksiz girildiğinde işlem yapılabiliyor. ZİRAAT BANKASI KYK BURS/KREDİ EKRANI KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE VERİLİYOR KYK burs ve kredileri verilirken, burs alan öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre hesaplarına yatıyor. 2020 Aralık ayında T.C. kimlik numarasına göre KYK burs veriliş tarihleri şöyle sıralanmıştı; T.C. kimlik numarasının sonu "0" olanlar: Ayın 6'sında ilk ödeme günü, T.C. kimlik numarasının sonu "2" olanlar: Ayın 7'sinde ikinci ödeme günü, T.C. kimlik numarasının sonu "4" olanlar: Ayın 8'inde üçüncü ödeme günü, T.C. kimlik numarasının sonu "6" olanlar: Ayın 9'unda dördüncü ödeme günü, T.C. kimlik numarasının sonu "8" olanlar: Ayın 10'unda beşinci ödeme günü KYK burs ya da kredilerini aldılar. 2021 Ocak ayında yapılacak olan KYK burs ve kredi ödemesinin de benzer şekilde uygulanarak hesaplara yatırılması öngörülüyor.