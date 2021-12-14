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KYK bursu ne kadar, ne zaman verilecek? KYK burs ve kredileri ilk ödemesi ne zaman yapılacak?

14.12.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı uzun süredir bekleniyordu. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs sonuçlarının açıklandığı bilgisi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından duyuruldu. Öğrenciler KYK burs başvuru sonuçlarını sorgularken, KYK burslarının ne kadar ödeneceği ve ne zaman ödeneceği de merak konusu oldu. İşte detaylar...

KYK bursu ne kadar, ne zaman verilecek? KYK burs ve kredileri ilk ödemesi ne zaman yapılacak?

KYK burs ve kredi imkanından her yıl binlerce öğrenci faydalanıyor. KYK bursu alamayan öğrencilere kredi imkanı sağlanıyor. KYK burs ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceği ve ilk kez KYK alacak öğrencilerin ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. KYK burs ve kredi ödemeleri yapılırken öğrencinin TC kimlik numarasının son hanesi dikkate alınıyor.

KYK 2021 BURS ÜCRETİ

KYK burs ve kredi ücretleri her sene belirleniyor. 2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans öğrencilerine bin 300 TL, doktora öğrencilerine ise bin 950 TL verildi. 2022 yılı için KYK burs ve kredileri henüz netleşmedi.

KYK bursu ne kadar, ne zaman verilecek? KYK burs ve kredileri ilk ödemesi ne zaman yapılacak?

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere ödemeler, başvuru yaptıkları öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Ödeme yapılırken öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamı dikkate alınır ve her ayın 6-10. günleri arasında ödemeler gerçekleştirilir.

KİMLER BURSTAN YARARLANABİLİR?

Lisans öğrencileri,
Ön lisans öğrencileri,
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, burstan faydalanabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
KYK
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