KYK BURSU ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024: KYK burs ve kredi ne zaman yatacak, ayın kaçında? Toplu ödeme kaç TL?

KYK burs ve kredi toplu ödeme tarihleri merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvuruları bu sene 12 Ekim-19 Ekim tarihleri arasında yapılmış, 13 Kasım tarihinde ise sonuçlar açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından KYK bursundan faydalanacak olan öğrenciler burs ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. İşte 2023-2023 KYK burs ve kredi toplu ödemelere ilişkin detaylar...

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandı ve sonuçlar da açıklandı. Burslar, KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler. İlk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerini birlikte almaları bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ 2024 NE KADAR OLDU?

Lisans ve ön lisans öğrencileri 1250 TL'den 2 bin TL'ye,

Yüksek lisans öğrencileri 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye

Doktora öğrencileri 3 bin 750 TL'den 6 bin TL'ye çıkarıldı.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK burs sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

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