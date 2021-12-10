KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 10 Aralık KYK burs sonuçları sorgulama sayfası!

KPSS burs ve kredi sonuçları için geri sayım başladı. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen KYK burs ve kredileri sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Başvuruların, 10 Kasım’a kadar alındığı KYK burs ve kredi sonuçları, bakanlık tarafından ilan edilecek.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs ve kredi sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ‘’En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’’ ifadelerini kullandı.

2020’de 28 Ekim ve 8 Kasım tarihlerinde alınan KYK burs başvuruları, 7 Aralık 2020’de açıklanmıştı. Bu 2021’deki başvurular ise 5 Kasım’da başlayıp, 10 Kasım’da sona ermişti.

Bu bilgilere göre; KYK burs ve kredi sonuçlarının bugünlerde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Başvuru esnasında öğrencilerin beyan ettiği sosyal, ekonomik, ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40'ın üzerinde engeli olanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

### KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları sorgulaması, e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak.

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.



