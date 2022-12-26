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KYK toplu para ne zaman yatacak? 3 aylık KYK ödemeleri nereden ve nasıl alınacak? 3 bin 750 TL ödeme yapılacak!

26.12.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla KYK ödemelerinin yapılması bekleniyor. İlk kez KYK bursu veya kredisi alan öğrencilere, üç aylık toplu para ödemesi yapılacak. Ödemeler lisans ve yüksek lisans öğrencileri için değişkenlik gösteriyor. Peki KYK toplu para ne zaman yatacak? 3 aylık KYK ödemeleri nereden ve nasıl alınacak? İşte detaylar...

KYK toplu para ne zaman yatacak? 3 aylık KYK ödemeleri nereden ve nasıl alınacak? 3 bin 750 TL ödeme yapılacak!

KYK bursu ve kredisi çıkan öğrenciler, ödemelerini alacakları tarihi bekliyor. Bilindiği üzere sonuçlar 16 Aralık'ta açıklandı. Ödemeler hesaplara yatacak. Öğrenciler kredi ve bursları, banka aracılığı ile çekecek. Peki KYK toplu para ne zaman yatacak? 3 aylık KYK ödemeleri nereden ve nasıl alınacak? İşte detaylar...

KYK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK toplu ödemenin hangi gün yapılacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl ödemeler, aralık ayında tamamlanmıştı. Bu sene de aralık veya ocak ayında yapılması bekleniyor.

KYK toplu para ne zaman yatacak? 3 aylık KYK ödemeleri nereden ve nasıl alınacak? 3 bin 750 TL ödeme yapılacak!

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre gerçekleştirilecek. Burs ve krediler ayın 6'sı ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatacak.

KYK toplu para ne zaman yatacak? 3 aylık KYK ödemeleri nereden ve nasıl alınacak? 3 bin 750 TL ödeme yapılacak!

Öğrenciler şifreleri ile KYK burs ve kredilerini Ziraat Bankası aracılığıyla çekebilecek.

KYK toplu para ne zaman yatacak? 3 aylık KYK ödemeleri nereden ve nasıl alınacak? 3 bin 750 TL ödeme yapılacak!

KYK bursu ve kredi ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayı için üç aylık toplu para şeklinde ödenecek.

KYK toplu para ne zaman yatacak? 3 aylık KYK ödemeleri nereden ve nasıl alınacak? 3 bin 750 TL ödeme yapılacak!

2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılı için öğrencilere verilecek burs miktarı 850 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı.

KYK toplu para ne zaman yatacak? 3 aylık KYK ödemeleri nereden ve nasıl alınacak? 3 bin 750 TL ödeme yapılacak!

Yüksek lisans öğrencilerine verilen burs miktarı ise 2500 TL, doktora öğrencilerine 3750 TL ödeme yapılacak.


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KYK burs kredi

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