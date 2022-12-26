KYK toplu para ne zaman yatacak? 3 aylık KYK ödemeleri nereden ve nasıl alınacak? 3 bin 750 TL ödeme yapılacak!

KYK bursu ve kredisi çıkan öğrenciler, ödemelerini alacakları tarihi bekliyor. Bilindiği üzere sonuçlar 16 Aralık'ta açıklandı. Ödemeler hesaplara yatacak. Öğrenciler kredi ve bursları, banka aracılığı ile çekecek. Peki KYK toplu para ne zaman yatacak? 3 aylık KYK ödemeleri nereden ve nasıl alınacak? İşte detaylar...

KYK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK toplu ödemenin hangi gün yapılacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl ödemeler, aralık ayında tamamlanmıştı. Bu sene de aralık veya ocak ayında yapılması bekleniyor.

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre gerçekleştirilecek. Burs ve krediler ayın 6'sı ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatacak.

Öğrenciler şifreleri ile KYK burs ve kredilerini Ziraat Bankası aracılığıyla çekebilecek.

KYK bursu ve kredi ödemeleri ekim, kasım ve aralık ayı için üç aylık toplu para şeklinde ödenecek.

2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılı için öğrencilere verilecek burs miktarı 850 TL'den 1250 TL'ye çıkarıldı.

Yüksek lisans öğrencilerine verilen burs miktarı ise 2500 TL, doktora öğrencilerine 3750 TL ödeme yapılacak.



