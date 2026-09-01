KYK yurt ücretlerine zam geldi! Öğrencilerin ödeyeceği ücret belli oldu

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığı KYK yurtlarının ücretlerinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde değişikliğe gidildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemeleri zamlı tarife üzerinden alınacak.

Ekonomim'de yer alan habere göre, yapılan düzenlemeyle öğrencilerin aylık yurt ödemelerinde artış gerçekleşti. Yeni fiyatların üniversitelerde başlayacak eğitim-öğretim dönemiyle birlikte uygulanması bekleniyor.

ÖĞRENCİLERİN AYLIK ÖDEMESİ DEĞİŞTİ

Zam öncesinde 1.290 TL olarak uygulanan aylık KYK yurt ücreti, yeni tarifeyle 1.590 TL oldu. Böylece öğrencilerin aylık barınma gideri 300 TL yükseldi.

Söz konusu artış, yurt ücretlerinde yaklaşık yüzde 23,3 oranında zam anlamına geliyor. Belirlenen yeni tutarların öğrencilerin yurt ödemelerine yeni dönemle birlikte yansıtılması bekleniyor.