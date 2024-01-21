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Laleli'deki bir otoparkın saatlik ücretleri dudak uçuklattı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
21.01.2024 18:26 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yaşayan ve arabası olan herkesin en büyük sıkıntılarından biri park yeri bulma oluyor. Ara sokakların bile araçlarla dolu olduğu İstanbul'da park yeri bulmak büyük bir sorun haline geldi. Hayat pahalılığı otoparkları da etkiledi. İstanbul'un en canlı semtlerinden olan Laleli'de yer alan bir otoparkın saatlik ücretleri, sosyal medya platformu X'te geniş yankı buldu. Otoparkın saatlik fiyatlarını gören gözlerine inanamadı.

Laleli'deki bir otoparkın saatlik ücretleri dudak uçuklattı!

Son yıllarda artan hayat pahalılığı, otopark fiyatlarını da kötü etkiledi. Özel otoparklardaki ücretler ilçe ilçe farklılık gösterse de bazı ilçelerdeki fiyatlar dudak uçuklatıyor. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu. İstanbul'un en canlı semtlerinden olan Laleli'de otopark ücretlerinin fiyatları paylaşıldı.

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Aracını 0-2 saat bırakan bir kişi otopark için 340 TL ödemek durumunda kalacak. Fiyatları gören vatandaşlar bu duruma hem tepki gösterdi hem de güldüren yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlar...

"Utanmasalar asgari ücret isteyecekler"

"Arabayı çekseler daha ucuza gelir"

"Vip mi abi otopark ne bu ücretler ?"

"Tavan fiyat gelmeli çok uçtu otopark fiyatları ve park yeri yok"

"Laleli'de zaten türkün işi olmaz, yabancılar icin de gayet ucuz keske euroyla yazsalarmış"

"Uçak mı bırakıyoruz,araba mı?"

"Zıvanadan çıktı"

"Ev kirasına otopark ücreti şaka gibi ya"

"Restoran menüsü gibi"

"Tofaş gitse bir farını bırakıp çıkar"

"Çok merak ediyorum otoparklara neden bu kadar zam geliyor?"

"Yol kenarına bırakıp otopark cezası yemeyi yeğlerim"

"Yemek fiyatları sandım..."

Keşfet


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otopark park ücretlerine zam
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