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Lastik devinden 4,6 milyar dolarlık satış

Alman otomobil parçaları tedarikçisi Continental, plastik ve kauçuk alanında faaliyet gösteren ContiTech birimini 4 milyar euroya (yaklaşık 4,57 milyar dolar) özel sermaye şirketi Lone Star Funds’a satmak üzere anlaşma imzaladı.

Lastik devinden 4,6 milyar dolarlık satış
Cansu Çamcı

Continental tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, ContiTech biriminin satışı için özel sermaye şirketi Lone Star Funds ile resmi sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Anlaşma kapsamında, önümüzdeki yıllarda şirketin performansına bağlı olarak 250 milyon euroya kadar ek bir ödemenin yapılması da öngörülüyor. Alman üretici, gerekli mutabakatların ve düzeltmelerin ardından bu satıştan net 3,1 milyar euro civarında bir nakit girişi beklediğini duyurdu. Continental, planlanan elden çıkarma işleminin şirketin gelecekte temel lastik işine odaklanmasına olanak sağlayacağını da sözlerine ekledi.

150 MİLYON EURO TASARRUF ETMEYİ PLANLADIĞINI DUYURMUŞTU

Continental, işlemin tamamlanmasının ardından hissedarlara yaklaşık 2,5 milyar Euro dağıtmayı beklediğini söyledi. Continental, anlaşmanın şirketin mevcut mali yıla ilişkin beklentileri üzerindeki etkisini değerlendirdiğini belirtti.

Şirket, lastik iş kolunun görünümünün etkilenmediğini de sözlerine ekledi.

Continental daha önce ContiTech'te 2028'den itibaren yıllık 150 milyon Euro tasarruf etmeyi planladığını duyurmuştu.Bölüm baskı altındaydı ve Mayıs ayında, Almanya'daki bin 600 kişi de dahil olmak üzere 3 bin kişiyi işten çıkardı ve satışın 2026 yılının sonuna kadar tamamlanabileceğini ekledi.

Kaynak:Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil alman
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