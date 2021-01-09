Latin Amerika'da 4 Ülkede Asgari Ücret Türkiye'dekinden Yüksek

Türkiye’de net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenen asgari ücret başka ülkelerdeki ücretlerle karşılaştırılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından dünyada gelir dağılımının en adaletsiz olduğu bölge olarak nitelenen Latin Amerika’da 4 ülkede asgari ücretler Türkiye’dekinden yüksek.

Türkiye’de asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmesiyle başlayan tartışmanın unsurlarından biri de Türkiye’de 381 dolara denk gelen asgari ücretin dünyanın diğer ülke ve bölgelerindeki miktarla kıyaslaması.

Son 120 yılın en ağır ekonomik krizini yaşayan ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünyada gelir dağılımının en adaletsiz olduğu bölge olarak gösterilen Latin Amerika’da yaşayan yaklaşık 600 milyon kişinin 231 milyonu yoksulluk koşullarında yaşıyor.

Her sekiz kişiden en az biri işsiz. Birçok sosyo-ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı Latin Amerika’da en yüksek asgari ücret 520 dolar yani 3 bin 800 lira civarında.

Ordusu olmayan sayılı ülkelerden olan Kosta Rika, 520 dolardan başlayan maaşlarla Latin Amerika’da hem asgari ücretin hem de alım gücünün en yüksek olduğu ülke.