Latin Amerika'da 4 Ülkede Asgari Ücret Türkiye'dekinden Yüksek

Türkiye’de net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenen asgari ücret başka ülkelerdeki ücretlerle karşılaştırılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından dünyada gelir dağılımının en adaletsiz olduğu bölge olarak nitelenen Latin Amerika’da 4 ülkede asgari ücretler Türkiye’dekinden yüksek.
Türkiye’de asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmesiyle başlayan tartışmanın unsurlarından biri de Türkiye’de 381 dolara denk gelen asgari ücretin dünyanın diğer ülke ve bölgelerindeki miktarla kıyaslaması.
Son 120 yılın en ağır ekonomik krizini yaşayan ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünyada gelir dağılımının en adaletsiz olduğu bölge olarak gösterilen Latin Amerika’da yaşayan yaklaşık 600 milyon kişinin 231 milyonu yoksulluk koşullarında yaşıyor.
Her sekiz kişiden en az biri işsiz. Birçok sosyo-ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı Latin Amerika’da en yüksek asgari ücret 520 dolar yani 3 bin 800 lira civarında.
Ordusu olmayan sayılı ülkelerden olan Kosta Rika, 520 dolardan başlayan maaşlarla Latin Amerika’da hem asgari ücretin hem de alım gücünün en yüksek olduğu ülke.
Ekonomisi daha çok turizme dayalı olan Kosta Rika’da 2020 yılında ekonomi yüzde 4,8 küçüldü ve işsizlik oranı yüzde 19,5’e çıktı. Enflasyonun yüzde 0,5 olduğu ülkede, Ekim sonunda asgari ücretlere yüzde 0,3 zam yapıldı.
Aylık asgari ücretin 470 dolar olduğu Şili, Kosta Rika’dan sonra bölgede asgari ücretin en yüksek olduğu ülke konumunda. Şili’de sivil toplum örgütleri 4 kişilik bir ailenin temel ihtiyaçları için en az 715 dolar gerektiğini, bu durumun da her hanede en az iki çalışanı zorunlu kıldığını belirtiyor.
Yoksulluk sınırının aylık 637 dolar olarak hesaplandığı ülkede Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre halkın yüzde 70’i borçlanarak yaşıyor. Kişi başı Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) 24 bin doların üzerinde olan ve Latin Amerika’nın İsviçre’si olarak tanınan 3,5 milyonluk Uruguay’da asgari ücret 425 dolara denk geliyor.
2020’de yüzde 9,41 enflasyon yaşanan ülkede asgari ücrete geçtiğimiz günlerde yüzde 10 zam yapıldı. Asgari ücretin Türkiye’den yüksek olduğu diğer bir ülke ise Dünya Bankası raporlarına göre 2020’de ekonomisi yüzde 9,5 küçülen Ekvador.
400 dolar olan asgari ücrete bu yıl zam yapılmadı. Ulusal İstatistik Enstitüsü(INEC) bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılaması için 711 dolar gerekiyor.
Bölgenin büyük ekonomilerinde asgari ücretler düşük Latin Amerika’da Venezuela (2 dolar), Küba (87 dolar), Haiti (105 dolar), Nikaragua (123 dolar) ve Dominik Cumhuriyeti (187 dolar) dışındaki ülkelerde asgari ücret 200 doların üzerinde.
213 milyonluk nüfusuyla Latin Amerika devi olan Brezilya’da asgari ücretle çalışan 49 milyon kişi ayda 210 doların altında kazanıyor; 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafları ise 130 dolar olarak hesaplanıyor.
Ekonomisi 2020 yılında yüzde 4,84 küçülen ve ulusal para Realin dolar karşısında yüzde 27 değer kaybettiği ülkede, bir yıl önce asgari ücret 260 dolara tekabül ediyordu.
Bölgenin diğer büyük ekonomisi Meksika’da ise asgari ücretler yaklaşık 215 dolardan başlıyor.
Pandemi sürecinde ekonomisi yüzde 9 küçülen ülkede 1,1 milyon kişi işini kaybetti ve çalışanların yüzde 44,5’i zorunlu mutfak giderleri olan 60 doların altında kazanıyor.
Asgari ücretler Arjantin’de 243 dolar, Kolombiya’da 264 dolar, Bolivya’da 308 dolar ve Paraguay 311 dolar civarında.
Son yıllarda ekonomisi alarm veren Latin Amerika şimdi de pandeminin yarattığı zorluklarla karşı karşıya.
2020’de yaklaşık yüzde 8 küçülen bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5’lik bir artış yaşaması beklense de Latin Amerika’da asgari ücretler, alım gücü ve istihdam tartışmaları önümüzdeki süreçlerde güncelliğini koruyacak gibi görünüyor.
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