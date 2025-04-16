Lesotho'nun para birimi nedir? Lesotho'nun para biriminin kodu ve sembolü

Lesotho ülkesinin ismi Sotho dilini konuşan insanların ülkesi anlamına karşılık gelmektedir. 1966 yılına kadar ülkenin adı Basutoland olarak anılmıştır ve bu da Basotolu olan kişilerin yaşadığı ülke anlamına gelmektedir. Ülke, Afrika kıtasında bulunan en küçük ülkelerden biridir. Yüzölçümü bakımından ise 54 tane olan Afrika ülkelerinin içinde 42. sırada yer almakta olan bir ülkedir.

Lesotho'nun para birimi nedir?

Lesotho, ülkedeki batı kısımlarında yer alan ve yüksek veld olarak da isimlendirilmiş olan ana yerleşim merkezlerinin bulunduğu kumtaşı olan yaylalardan oluşur. Bu kısımlarda rakım 1400 ile 1700 metre arasında değişmektedir. Doğu kısımlarda ise dağlar ve yüksek yaylalar vardır ve genel olarak 2000 metreden fazladır.

Ülkenin iklimi konumuna göre özellikler göstermektedir. Güney yarım kürede yer aldığı için ülkedeki iklim özellikleri kuzey yarım kürede yer alan ülkelerin özelliklerinin tam tersidir. Kış ayları ülkede haziran ve ağustos aylarında yaşanır ve bu aylarda hava çok soğuk olur.

Lesotho’da genel olarak ağaç yoktur. Çok az sayıda olan ağaçlar da genel olarak korunaklı olan vadilerde ya da tarlalarda yetişir. Bu ağaçlar da büyük oranda akasya, okaliptüs ve şeftali ağaçlarıdır. Ülkenin para birimi ise Loti’dir.

Lesotho'nun para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Uluslararası Standartlar Teşkilatı kısaca ISO, ISO 4217 standardı ile ülkelerin para birimleri olarak kod düzenler. Para birimlerine üç haneli kod vere ISO 4217 standartlarına göre Lesotho ülkesinin para birimi olan Loti de bir koda sahiptir.

Lesotho’nun para birimi olan Loti’ye ait ISO 4217 para birimi kodu LSL olarak belirlenmiştir. Lesotho lotisi uluslar arası alanda, döviz bürolarında ve para piyasalarında LSL kodu ile işlem görmektedir. Loti’nin alt birimi sente’dir. Bir loti 100 sente’ye bölünmektedir. Loti’nin simgesi ise L ya da M olarak kabul edilmiştir. Bu şekilde yazılır.