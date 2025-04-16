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Letonya'nın para birimi nedir? Letonya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Letonya ya da Letonya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa’da Baltık bölgesinde yer almaktadır. Ülkenin kuzeyinde Estonya, güneyinde Litvanya bulunmaktadır ve bu ülkeler ile birlikte Letonya, Baltık bölgesinde yer alan 3 devletten biridir.

Letonya'nın para birimi nedir? Letonya'nın para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Letonya, 64.589 kilometrekare yüzölçümüne sahip bir ülkedir. 2 milyona yakın bir nüfusa sahiptir. Doğusunda Rusya, batısında İsveç ve güneydoğusunda Belarus ile sınır komşulukları bulunmaktadır. İsveç ile deniz sınırı komşuluğu bulunmaktadır. Riga ülkenin hem en büyük kenti hem de başkenti olma özelliğine sahiptir. Ülkenin resmi dili olan Letonca Baltık dilleri koluna ait bir dildir.

Letonya'nın para birimi nedir?

Başkenti Riga olan Letonya’da Letonca konuşulmaktadır. Üniter temsili demokrasi parlamenter cumhuriyet sistemi ile yönetilen ülke 1991 yılının eylül ayında resmen tanınmıştır. Ülkenin doğal kaynakları arasında kireçtaşı, bataklık kömürü, kehribar ve işlenebilir araziler yer almaktadır. Letonya, uzun zamandan beri Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine sahiptir. Bu yüzden de ülkede Euro para birimi geçerlidir.

Letonya’nın iklimi sert karasal iklimdir. Kış ayları çok soğuk ve çok yağışlı geçer. Yaz aylarında ise ülkede ortalama sıcaklık 23 derece civarındadır. Soğuk havalarda sıcaklık – 15 dereceye ya da -20 dereceye kadar ulaşabilmektedir. Ortalama olarak sıcaklık derecesi ise yaz aylarında 23 dereceyi bulabilmektedir.

Letonya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Her ülkenin dünya genelinde kabul gören para birimleri vardır. Bu para birimleri ISO (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı) 4217 adı verilen para birimi kodu tarafından belirlenmekte ve düzenlenmektedir. Buna göre Letonya’nın para birimi Euro'dur. 2013 yılından itibaren ülkede Euro kullanılmaya başlanmıştır. Euro'nun para birimi kodu ise EUR'dur.

Letonya’nın Euro'dan önceki para birimi ise Leton latsı idi. Leton latsı’nın da dünya standartlarında kabul edilen bir para birimi kodu bulunmaktaydı. ISO 4217 para birimi standardına göre her devlete ait para biriminin kodu 3 haneli olarak belirlenmektedir. Letonya latsı para biriminin de para piyasalarında ve döviz bürolarında işlem gördüğü para birimi kodu LVL olarak kabul edilmişti ve bu şekilde işlem görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Letonya para
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