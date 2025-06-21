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Leyla Alaton’dan AK Parti açıklaması! Sürpriz ziyaretin detaylarını anlattı: 'Öküz altında buzağı arayanlara kötü haber...'

AK Parti'nin grup toplantısına katılan Alarko Holding yöneticisi Leyla Alaton, toplantıya AK Parti Grup başkanvekili Özlem Zengin'in davetiyle geldiğini söyledi. Alaton toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ‘iş’ konuştuklarını belirterek “Alvimedica medikal cihaz şirketim hakkında kendisine bilgi verdim” ifadelerini kullandı. İşte Alaton’un AK Parti ziyaretinin detayları…

Leyla Alaton’dan AK Parti açıklaması! Sürpriz ziyaretin detaylarını anlattı: 'Öküz altında buzağı arayanlara kötü haber...'

AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinleyenler arasında Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton’un bulunması Ankara kulislerinin en dikkat çeken gelişmelerinden birisi olmuştu.

Milletvekilleri sırasında oturarak Erdoğan'ı dinlediği görülen Alaton'un grup toplantısında ne için bulunduğu merak konusu oldu.

Toplantıda aynı zamanda bir tıp doktoru olan AK Parti Kocaeli milletvekili Saadettin Hülagü’nün yanında oturan Alaton, toplantı sonrası Erdoğan ile de bir görüşme yaptı. Görüşmenin içeriği basına yansımadı.

Alaton, bu "sürpriz" görüntüler ve görüşme üzerine merak edilen sorulara yanıt veren bir açıklama yaptı. Toplantıya "Benim arkadaşım, uzun yıllardır tanışırız" dediği AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in davetiyle katıldığını belirten Alaton, Erdoğan'la da "iş görüşmesi" yaptığını söyledi.

Leyla Alaton'un YetkinReport'a yaptığı açıklamalar şöyle:

– AK Parti grubuna davetle mi gittiniz, yoksa kendiniz mi başvurdunuz?

Özlem Zengin, AK Parti Grup Başkanvekili benim arkadaşım, uzun yıllardır tanışırız. Bana sık sık Grup toplantılarının halka açık olduğunu, iki haftada bir çarşamba günleri yapıldığını, bir gün gelip görmemi istediğini söyler.

Geçen salı Ankara’ya başka bir görüşme için gittiğimde dostum Özlem Zengin Hanımın davetiyle vatandaşların da katıldığı grup toplantısına son dakika katılma daveti aldım.

2

– Gerçi halkın ve biz gazetecilerin izlediği balkon kısmında değil, milletvekillerinin oturduğu bölümdeydiniz.

Evet, Özlem Hanımla geldik ama onun yanına oturmadım, arkalarda bir koltukta, bir milletvekilinin yanında yer gösterdiler.

– Gelişinizin İsrail-İran savaşıyla, AK Parti ile muhtemel siyasi bağlarınızla ilişkili olduğu öne sürüldü.

Hiç alakası yok. Toplantıyı izledim. Daha sonra oraya gelmişken kendi görüşme odasına alındım.

ERDOĞAN'LA NE KONUŞTU?

– Özlem Hanımın odasında mı?

Sayın Cumhurbaşkanının odasında.

– Makam odası mı?

Hayır, konuşma sonrasında görüşmelerini yaptığı daha küçük bir oda.

3

– Özlem Hanım da var mıydı?

Evet, zaten onun sayesinde görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Belediye Başkanı olduğu dönemden yani 30 sene evvelinden, GYİAD yönetim kurulu üyesi olduğum günlerden tanışırım. Zaman içinde birçok defa karşılaştım ve sohbetlerimiz, şakalaşmalarımız olmuştur.

– Nasıl karşıladı?

Çok iyi karşıladı. Iğdır’dan kayısı gelmiş, kayısı ikram etti.

– Ne kadar süre görüştünüz? 15 dakika, yarım saat?

Yarım saat kadar

"ŞİRKETİMLE İLGİLİ BİLGİ VERDİM"

– Ne görüştünüz?

Benim işlerimi sordu. Tamamıyla işlerle ilgili sohbetimiz oldu. Alvimedica medikal cihaz şirketim hakkında kendisine bilgi verdim.

Alarko olarak tarıma ne kadar büyük bir yatırım yaptığımızı, şu an Türkiye’nin en büyük kapalı jeotermal enerji ile beslenen kapalı seralarını inşa ettiğimizden ve neredeyse tamamıyla ihracata çalıştığımızı, pestisitsiz domates, biber yetiştirdiğimizi anlattım.

– Siyaset konuşmadınız mı?

Hiç konuşmadık.

– İsrail-İran savaşı, ya da Türk Yahudi Toplumunun durumu?

Hayır, konuşmadık. Çok verimli, pozitif ve faydalı bir bilgilendirme fırsatı oldu. Öküz altında buzağı arayanlara kötü haber ama ne politika ne dünya durumu ne de başka şeyden bahsettik.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Özlem Zengin Recep Tayyip Erdoğan ak parti Leyla Alaton
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