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LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA meb.gov.tr'de! LGS 2. tercih sonuçları e-okul giriş ile sorgulama ekranı

31.07.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS nakil sonuçları açıklandı. LGS tercih işlemlerinin yapılmasının ardından sonuçlar açıklanmış ve nakil süreci başlamıştı. LGS 2. tercih sonuçları 31 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Peki, LGS nakil tercih sonuçları nereden öğrenilir?

LGS NAKİL TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA meb.gov.tr'de! LGS 2. tercih sonuçları e-okul giriş ile sorgulama ekranı

LGS nakil sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. LGS nakil sürecinde; her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabiliyor. Öğrenciler birinci nakil işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sonuçlarını öğrendiler. İkinci nakil sonuçları ise 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecek.

LGS NAKİL SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda ilan edilecek. İlk nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı.

LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

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lgs

İkinci nakil sonuçları ise 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecek. İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
08 – 16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 – 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.


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