LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları açıklandı mı? MEB sonuç sorgulama ekranı

LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. LGS sonuçları 2023 yılında 26 Haziran tarihinde açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından temmuz ayında tercihlerini tamamladılar. LGS tercih sonuçları için ise heyecan devam ediyor. Sınava giren öğrenciler tercih sonuçlarını meb.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecekler.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 19 Temmuz 2023 tarihinde sona erdi.

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Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.

YEREL YERLEŞTİRME NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılıyor.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme gerçekleştiriliyor.

