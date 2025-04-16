Liberya'nın para birimi nedir? Liberya'nın para biriminin kodu ve sembolü

İngilizce dilinin resmi dil olarak kabul edildiği ve konuşulduğu Liberya’nın başkenti Monrovia’dır. Ülkenin başkenti aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olma özelliğine de sahiptir. Kıyıları boyunca kumtaşı yatakları bulunan Liberya’daki egemen olan toprak dokusu ağaçların meydana gelmesini sağlayan özelliğe sahiptir. Batı Afrika’da yer alan Liberya’da çok karışık yüzey şekilleri bulunmaktadır.

Liberya'nın para birimi nedir?

Liberya üniter başkanlık cumhuriyeti sistemi ile yönetilen bir ülkedir. İlk yerleşimler 1821 ve 1842 yılları arasında başlamıştır ve yüzölçümü 111.369 kilometre karedir. Ülkenin tahmini olarak nüfusu ise 5.358.438 civarındadır. Ekonomisi büyük ölçüde tarıma ve demir cevheri ihracatına dayalı olan ülke gelişme yolunda olarak değerlendirilmektedir.

Ülkedeki iklim çeşitlilik gösterir. Kıyı kesiminde çoğunluklu olarak yıl boyu süren sıcaklar ve nem görülür. Yağışlar mayıs ayı ile ekim ayı arasındaki dönemde çok sık görülmektedir ve kasım ayından nisan ayına kadar olan dönemde kuraklık yaşanır. Ortalama sıcaklık derecesi yıllık olarak 18 derece ile 29 derece arasında değişiklik gösterir. Ülkenin resmi olarak kabul edilen para birimi ise Liberya dolarıdır.

Liberya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı olan ve kısaca ISO olarak adlandırılan standardizasyona göre ISO 4217 adı verilen bir para birimi kodu bulunmaktadır. ISO 4217 para birimi kodu ile her ülkenin kabul ettiği para birimine ait 3 haneli bir kod belirlenir. Bu kod ile para birimi tüm dünya genelinde tanınır ve döviz büroları ya da para piyasaları gibi uluslararası alanlarda bu kod ile işlem görür.

ISO 4217 üç haneli para birimi koduna göre Liberya’nın para birimi olan Liberya dolarına ait 3 haneli para birimi kodu LRD olarak belirlenmiştir. Ülkenin resmi para birimi olan Liberya doları uluslararası alanda bu kod ile işlem görmektedir.