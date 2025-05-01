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Libya Ticaret Bakanı Huveyc: "(Türkiye'yle) ticaret hacminde hedefimiz 10 milyar dolara ulaşmak"

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmelerinin ardından, iki ülke arasında ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini belirlediklerini söyledi.

Libya Ticaret Bakanı Huveyc: "(Türkiye'yle) ticaret hacminde hedefimiz 10 milyar dolara ulaşmak"

Huveyc, Bolat'ın Libya'daki temasları ve yaptıkları görüşmelerde ele alınan konulara ilişkin, AA muhabirine açıklama yaptı.

Bolat ile görüşmelerinin Türkiye ve Libya arasında uzun vadeli işbirliğinin yeni bir modelini tesis etmek üzerine gerçekleştiğini ifade eden Huveyc, "Görüşmenin sonucunda önceki tüm mutabakat zabıtları ve anlaşmaları uluslararası ekonomik gelişmelerle uyumlu olacak şekilde gözden geçirme (aktifleştirme) konusunda mutabık kaldık." dedi.

Huveyc, Bolat ve Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa ile yaptıkları üçlü toplantıda, "eski projelerin ileriye taşınması, Türk şirketlerin işlerine geri dönebilmesi ve banka teminatlarının çözümü" konularında mutabakata vardıklarını belirterek, "Ayrıca bu kapsamda, Türk ve Libyalı taraflar arasında şirketlerin yaşadığı tüm sorunların takibini yapmak ve ortaklığa ulaşmak amacıyla ortak ekonomik komite oluşturduk." bilgisin paylaştı.

HEDEF TİCARET HACMİNİ YILLIK 10 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRMAK

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaretin artırılması konusunu ele aldıklarını aktaran Huveyc, "Mevcut ticaret hacmimizi yaklaşık 3,7 milyar dolara ulaştırdık, Başbakan ile yaptığımız (Abdulhamid Dibeybe) görüşmenin ardından (Türkiye ile) ticaret hacminde hedefimiz 10 milyar dolara ulaşmak. Bu bağlamda ticaret, sanayi, karşılıklı yatırımlar birçok alana girmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

İki ülke işadamları ile ilgili birçok konuyu da değerlendirdiklerini paylaşan Huveyc, "Oturum izinleri, ticaret işlemleri, para transferi işlemlerinin kolaylaştırılmasını istiyoruz." dedi.

2020'DEKİ MUTABAKAT ZAPTININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ İÇİN KOMİTE KURULDU

Bakan Huveyc, iki ülke arasında 2020'de Türk müteahhitlerin sorunlarının çözümüne ilişkin imzalanan mutabakat zaptının etkinleştirilmesi konusunda, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Libya Ticaret Bakan Yardımcısının içinde olduğu bir komite oluşturuldu. Söz konusu mutabakat muhtırası çerçevesinde eğer ödenmemiş borçlar varsa, üzerinde çalışılması gereken askıya alınmış projeler, eski müteahhitlik sistemi ya da yatırım konularının çözümü için (çalışmaya) başladılar. Libya Başbakanı'nın talimatları doğrultusunda gündeme getirilen tüm konuların çözümü için özel bir komite oluşturuldu."

"İKİ ÜLKE ARASINDA VERGİLERİ KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Serbest ticaret bölgesi ve vergiler konusuna da değine Huveyc, "İki ülke arasında vergileri ortadan kaldırmak istiyoruz asıl hedef bu." ifadelerini kullandı.

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc, Libya'nın Afrika ve Akdeniz'deki stratejik konumuna vurgu yaparak, Türk sanayisinin ve ticari ürünlerinin Afrika ülkelerine taşınması için serbest ticari bölge kurulması konusunda mutabık olduklarını sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanı Bolat, Libya'ya düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde dün Başbakan Dibeybe'yle de bir araya gelmişti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Libya ticaret
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