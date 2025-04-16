Lihtenştayn'ın para birimi nedir? Lihtenştayn'ın para biriminin kodu ve sembolü

Orta Avrupa’da Avusturya ile İsviçre sınırında yer alan Litenştayn, 160 kilometrelik yüzölçümüne sahiptir ve bu özelliği ile dünyadaki 6. sırada yer alan en küçük devletler arasında kabul edilmektedir. Ülkenin sınırları 76 kilometre uzunluğundadır. Hükümetin merkezi Oberland bölgesindeki Vaduz’dur. Lihtenştayn’ın başkenti Vaduz’dur ancak en büyük şehri Schaan’dır. Ülkenin resmi dili ise Almanca olarak kabul edilmiştir.

Lihtenştayn'ın para birimi nedir?

Lihtenştayn anayasal monarşi ile yönetilen parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Ülkede ağırlıklı ve çoğunluklu olarak Lihtenştaynlılar yaşam sürmektedir. Ülke Alman Konfederasyonu’ndan 24 Ağustos 1866 tarihinde ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Nüfusu ise 38.896 civarındadır. Yoğunluğu 200 civarı artış hızı ise yaklaşık olarak %0,9 olarak açıklanmıştır.

Demokratik parlamenter monarşi ile yönetilen ülkenin devlet başkanı Prens 2. Hans Adam’dır. Prensin siyasi yetkileri ise oldukça fazladır. Kanunlar ve parlamento üzerinde etkilidir. Kişi başına düşen milli gelir açısından ülke en zengin 2. ülke kabul edilmektedir. Ulusal sporu kayak olan ülkede kayak birliği 1936 yılında kurulmuştur. Para birimi ise İsviçre Frangı’dır.

Lihtenştayn'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Ekonomisi ağırlıklı olarak tarım sektörüne ve endüstriye dayalı olan Lihtenştayn’ın resmi para birimi İsveç Frangı olarak kabul edilmiştir. 1991 yılından bu yana Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi olan ülkenin para birimi olan İsviçre Frangı da diğer devletlerin para birimleri gibi uluslararası standartlarda belirlenen 3 haneli kod ile işlem görmektedir.

ISO 4217, (Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı) bir para birimi kodu standardıdır ve ülkelerin para birimi kodlarını bu standartlar belirler. Para piyasalarında ya da döviz bürolarında ülkelerin üç haneli para birimi kodları tanınır ve bu şekilde işlem görür. Dünya standartlarına göre Lihtenştayn’ın para birimi kodu da CHF olarak belirlenmiştir.