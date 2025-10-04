FİNANS

Lipton Türkiye'den ayrılıyor mu? Çay devinden açıklama geldi

39 yıldır Türkiye'de çay üretimi yapan Lipton, Rize'de bulunan 2 fabrikasını Özgür Çay A.Ş'ye devretmesi için anlaşmaya vardı. Lipton'un Türkiye'den çekildiğine dair iddiaların ortaya çıkması ile beraber taraflardan açıklama geldi. Peki, Lipton 39 Türkiye pazarından ayrılıyor mu? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Lipton, Rize'nin Pazar ve Fındıklı ilçesindeki yaş çay işletme tesislerini Özgür Çay A.Ş'ye devrediyor. Bu haberin ardından, 'Lipton Türkiye'den ayrılıyor mu?' iddiaları da ortaya atılmıştı. Lipton dün yaptığı açıklamada devir işlemleri ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip 'Lipton Çay Üretim A.Ş.' hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.'ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu’na sunulmuştur"

Türkiye'deki faaliyetlerinin devam edeceğini belirten Lipton, açıklamasına şu cümleleri eklemişti:

"2025 yılında Sakarya’da 30 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir"

ÖZ-GÜR ÇAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Öz-Gür Çay ise CNBC-e'ye konu ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Öz-Gür Çay, açıklamasında şu cümleleri kurdu:

"Lipton'un çekilmesi gibi bir durum yok. Sadece yaş çay işleme tesislerinin devrini yaptık. Sakarya'daki paketleme tesisleri hala Lipton'da. Lipton hala gıda kimliğiyle devam ediyor. Lipton tedarikçi ortaklarıyla devam edecek. Bu süreç Rekabet Kurulu'na sunuldu. Lipton Gıda ve Çay Sanayi kimliği devam ediyor"

Anahtar Kelimeler:
Rize Çay
